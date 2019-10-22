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09:31 (мск), источник: ТАСС

Лыжница Матвеева намерена выступать на российских соревнованиях с декабря 2019 года

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Матвеева с декабря текущего года возобновит карьеру и начнет выступать на внутренних соревнованиях. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Матвеева объявляла, что сделает паузу в карьере после сезона-2018/19 и не исключала, что уйдет в декрет. «Я еще буду выступать. У меня есть свои обязательства перед Росгвардией, плюс буду выступать за регионы. С декабря планирую начать», — сказала лыжница.

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33-летняя спортсменка рассказала, что точно будет участвовать в российских соревнованиях, однако международных стартов пока не планирует. «В этом сезоне я не планирую выходить на международные соревнования, в том числе на этапы Кубка мира. Что касается следующего сезона, сказать не могу, пока так далеко не заглядывала», — добавила Матвеева.

Спортсменка осталась без медалей на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде в феврале. Из-за обвинений в использовании допинга на Олимпиаде в Сочи она не смогла выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Позже спортсменка была полностью оправдана. Матвеева является участницей двух Олимпиад, победителем и призером этапов Кубка мира, призером чемпионата мира в командном спринте.

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