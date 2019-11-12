«Когда пришла, называла девчонок «табуретками». Вяльбе хочет сделать русских лыжниц чемпионками ОИ

Источник: Sport24

До старта нового лыжного сезона осталось меньше трех недель. Президент ФЛГР Елена Вяльбе дала большое интервью Р-Спорту, в котором рассказала о целях на сезон, борьбе за Кубок мира, Сергее Устюгове и Московской лаборатории. А Sport24 выделил самое интересное.

О новом сезоне.

У нас очень сознательные спортсмены и спортсменки, которые знают свою цель, стремятся к ней и трудятся для того, чтобы достичь ее и где-то даже прыгнуть выше головы. Сезон без чемпионата мира и Олимпийских игр, поэтому у тренеров будет больше творческой работы, чтобы в тренировочном процессе где-то в чем-то поэкспериментировать, а у спортсменов есть возможность отдохнуть психологически без таких стартов в сезоне.

Хотя и нельзя сказать, что сезон будет легким: много этапов Кубка мира, мини-туров, туров, которые, безусловно, к весне наложат свой отпечаток в плане усталости. Но, со своей стороны, и тренеры меня поддерживают, мы не делаем никаких накачек — ребята сознательные и сами все знают. Я спортсменам перед стартом желаю только удачи, и все. Больше их не травмирую и не нервирую.

Об изменениях в календаре.

Слышала, что кто-то писал, будто календарь сделали под Йоханнеса Клэбо — много спринта, много коротких дистанций. Но я бы не стала говорить так категорично. Не верю, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) будет что-то делать под одного спортсмена. Тем более я уверена, что FIS сама заинтересована в том, чтобы была хорошая борьба, чтобы как можно больше людей на эту борьбу смотрело. Потому что если постоянно выигрывает один и тот же человек, причем с отрывом, то интерес к спорту теряется. Думаю, в какой-то степени это уже произошло у женщин, потому что была Марит Бьорген, а за ней — пропасть. Теперь в дистанции есть одна Тереза Йохауг, а дальше — пропасть.

Недавно общалась с представителем Первого канала, они хотят показывать некоторые этапы Кубка мира, но только мужские. На самом деле, это звоночек. А если возвращаться к календарю и возможному заговору, что получается? Что FIS специально против Йохауг? Она все-таки спринт совсем плохо бегает. Так что я бы не стала по этому поводу разводить панику. Опять же, у каждого есть возможность для экспериментов. FIS хочет опробовать что-то новое.



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О Кубке мира.

У нас есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира. У мужчин это как минимум Александр Большунов и Сергей Устюгов, а у женщин, я уверена, это Наталья Непряева. Думаю, если они будут бороться за первое место, то сезон будет удачным.

О Сергее Устюгове.

Серега настроен на борьбу, и в этом году, как мне кажется, даже больше, чем в начале прошлого сезона. Хочется, чтобы он собрался, чтобы болезни и микротравмы не одолевали. На летнем первенстве все было хорошо, а потом раз — и дернул спину. Понятно, что он сам должен себя контролировать — спину тебе никто не вылечит, если ты сам ее закачивать не будешь.

Настрой Сереги в этом году мне нравится. Я уверена, что он будет создавать конкуренцию. Думаю, ему с Маркусом Крамером нужно хорошо подумать, в каких гонках участвовать, потому что в Кубке мира можно выиграть, не участвуя на всех этапах.

Скоро у него будет пополнение в семье — это прекрасная мотивация, чтобы выиграть «Тур де Ски». Не думаю, что для этого нужно куда-то уезжать. Не думаю, что Сергей — тот человек, который будет принимать роды дома. Серега — серьезный человек, все пройдет без него. Это счастье, которое дает больше мотивации. Ты становишься более ответственным, это я знаю по себе. Это всем пойдет на пользу.

О реформе последнего этапа «Тур де Ски».

Представления об этом у меня очень сложные. Не знаю, как там можно будет друг друга обгонять на горе, когда уже все наевшиеся, а с другой стороны — может быть, это будет интересно. Единственное — я не представляю, как можно будет прийти первым в гору, но при этом не выиграть общий зачет «Тур де Ски». Для меня это какая-то не очень понятная фишка. Ну, посмотрим. Этот год для всех экспериментальный.

Как ко всему этому отнеслось лыжное сообщество? Собственно говоря, бурных обсуждений я не слышала. Было просто — «давайте посмотрим». Тем более никто не говорил, что это раз и навсегда. Хотя «Тур де Ски» сильно изменился.

О конкуренции в женской сборной.

Пока, к своему сожалению, я не вижу тех девчонок, которые были бы приближены к Наташке Непряевой. У нас сейчас проблема: есть Непряева и пробел между ней и всеми остальными. Из молодых я пока бы никого сильно не выделяла.

Когда я только пришла, ласково называла своих девчонок «табуретками», с любовью. Вообще, у нас самые красивые девочки. Но в том плане, что я не уйду, пока они не станут олимпийским чемпионками, все это осталось в силе. Я очень верю, надеюсь, прикладываю все усилия для того, чтобы они полноценно тренировались и пришли к результатам.

О повышенном интересе к русским лыжникам.

Мы публичные люди, но мы не артисты. У нас очень мужественный, тяжелый вид спорта. Спортсмены отдают столько сил, что еле доходят до кровати. Мне кажется излишним обсуждать, кто с кем целовался, кто как на кого посмотрел, кто в какой одежде пришел. Это только отвлекает. Как бы мы ни хотели оградить спортсменов от каких-то нелестных комментариев, от каких-то некорректных слов журналистов, полностью сделать это мы не можем.

На самом деле, сейчас очень много читаю про фигуристов, в частности про фигуристок, и все время думаю: в какой-то мере их это не совсем, но убивает, потому что стало реально много ненужного пиара. Он спортсменам не нужен, я в этом убеждена, и никто меня не сможет убедить в обратном.

О Московской лаборатории и ОИ-2022.

Конечно, читаю новости о Московской лаборатории. Что-то достаточно удивительно, но, считаю, это не мое дело. Есть руководители, пусть они сами разбираются. Мы-то точно понятия не имеем, что это такое, что там происходило и происходило ли вообще. Нам нужно обзавестись иммунитетом, чтобы отфильтровывать ненужное, потому что последние годы прошли нелегко, было потрачено много нервов, сил. Каждый должен заниматься своим делом.

Поездка в Пекин без флага? Я всегда была оптимисткой, буду ей и считаю, что все должно быть хорошо. Все должно разрешиться положительным образом. Кто-то должен поставить жирную точку во всей этой грязной и никому не понятной истории.