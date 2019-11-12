«Когда пришла, называла девчонок «табуретками». Вяльбе хочет сделать русских лыжниц чемпионками ОИ
Большое интервью президента ФЛГР.
Большое интервью президента ФЛГР.
До старта нового лыжного сезона осталось меньше трех недель. Президент ФЛГР Елена Вяльбе дала большое интервью
О новом сезоне.
У нас очень сознательные спортсмены и спортсменки, которые знают свою цель, стремятся к ней и трудятся для того, чтобы достичь ее и
Хотя и нельзя сказать, что сезон будет легким: много этапов Кубка мира,
Об изменениях в календаре.
Слышала, что
Недавно общалась с представителем Первого канала, они хотят показывать некоторые этапы Кубка мира, но только мужские. На самом деле, это звоночек. А если возвращаться к календарю и возможному заговору, что получается? Что FIS специально против Йохауг? Она
О Кубке мира.
У нас есть люди, которые поборются за общий зачет Кубка мира. У мужчин это как минимум Александр Большунов и Сергей Устюгов, а у женщин, я уверена, это Наталья Непряева. Думаю, если они будут бороться за первое место, то сезон будет удачным.
О Сергее Устюгове.
Серега настроен на борьбу, и в этом году, как мне кажется, даже больше, чем в начале прошлого сезона. Хочется, чтобы он собрался, чтобы болезни и микротравмы не одолевали. На летнем первенстве все было хорошо, а потом раз — и дернул спину. Понятно, что он сам должен себя контролировать — спину тебе никто не вылечит, если ты сам ее закачивать не будешь.
Настрой Сереги в этом году мне нравится. Я уверена, что он будет создавать конкуренцию. Думаю, ему с Маркусом Крамером нужно хорошо подумать, в каких гонках участвовать, потому что в Кубке мира можно выиграть, не участвуя на всех этапах.
Скоро у него будет пополнение в семье — это прекрасная мотивация, чтобы выиграть «Тур де Ски». Не думаю, что для этого нужно
О реформе последнего этапа «Тур де Ски».
Представления об этом у меня очень сложные. Не знаю, как там можно будет друг друга обгонять на горе, когда уже все наевшиеся, а с другой стороны — может быть, это будет интересно. Единственное — я не представляю, как можно будет прийти первым в гору, но при этом не выиграть общий зачет «Тур де Ски». Для меня это
Как ко всему этому отнеслось лыжное сообщество? Собственно говоря, бурных обсуждений я не слышала. Было просто — «давайте посмотрим». Тем более никто не говорил, что это раз и навсегда. Хотя «Тур де Ски» сильно изменился.
О конкуренции в женской сборной.
Пока, к своему сожалению, я не вижу тех девчонок, которые были бы приближены к Наташке Непряевой. У нас сейчас проблема: есть Непряева и пробел между ней и всеми остальными. Из молодых я пока бы никого сильно не выделяла.
Когда я только пришла, ласково называла своих девчонок «табуретками», с любовью. Вообще, у нас самые красивые девочки. Но в том плане, что я не уйду, пока они не станут олимпийским чемпионками, все это осталось в силе. Я очень верю, надеюсь, прикладываю все усилия для того, чтобы они полноценно тренировались и пришли к результатам.
О повышенном интересе к русским лыжникам.
Мы публичные люди, но мы не артисты. У нас очень мужественный, тяжелый вид спорта. Спортсмены отдают столько сил, что еле доходят до кровати. Мне кажется излишним обсуждать, кто с кем целовался, кто как на кого посмотрел, кто в какой одежде пришел. Это только отвлекает. Как бы мы ни хотели оградить спортсменов от
На самом деле, сейчас очень много читаю про фигуристов, в частности про фигуристок, и все время думаю: в
О Московской лаборатории и ОИ-2022.
Конечно, читаю новости о Московской лаборатории.
Поездка в Пекин без флага? Я всегда была оптимисткой, буду ей и считаю, что все должно быть хорошо. Все должно разрешиться положительным образом.
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