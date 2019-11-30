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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе призвала журналистов не нагнетать обстановку в сборной России

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала журналистов не нагнетать обстановку в стане сборной России вопросами о допуске спортсменов на Олимпийские игры.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее двукратный чемпион мира Сергей Устюгов в интервью Dagbladet сказал, что продолжит тренироваться и побеждать, даже если его вновь отстранят от участия в Олимпийских играх.

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«Я прошу журналистов не задавать подобные вопросы и дать спортсменам спокойно тренироваться, соревноваться и выполнять свою работу. Такими вопросами (о допуске спортсменов на Олимпиаду) должны заниматься функционеры. Сейчас мы тренируемся и не думаем о плохом. Сезон в разгаре. Призываю всех журналистов не задавать такие вопросы и не нагнетать обстановку в стане нашей сборной — это самое главное», — сказала РИА Новости Вяльбе в ответ на просьбу прокомментировать заявление Устюгова.

Комитет по соответствию (CRC) Всемирного натидопингового агентства (WADA) ранее рекомендовал признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации и запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Устюгов не был допущен комиссий Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Играх-2018.

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