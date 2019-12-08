Супер Good! Двойная победа лыжников в эстафете

Источник: Reuters

Этап Кубка мира в Лиллехаммере. Эстафеты

Мужчины

1. Россия (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26.46,8

2. Россия (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — 1,3

3. Норвегия — 8,9.

Женщины

1. Норвегия — 1:02.22,4

2. США — 48,9

3. Швеция — 1.19,7…

6. Россия (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) — 2.25,5

7. Россия (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смрнова, Дарья Головань) — 2.26,3.

Ожидаемого мега-баттла «Большунов против Клэбо» не получилось из-за неявки обоих. Сан Санычу, как его называют в команде, дали передохнуть после победы в скиатлоне накануне. Абсолютно верное решение тренеров: впереди весь сезон, а Большунов имеет реальные шансы в борьбе за Кубок мира. Так что активность нашего лидера на сегодня ограничилась зажигательным роликом из сервис-кабинки «Я нормально, super good».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5yOcPLhsf2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5yOcPLhsf2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5yOcPLhsf2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от bolshunov.ski.gonki (@san_sanych_bolshunov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-07T20:41:30+00:00">7 Дек 2019 в 12:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

То же самое сделали и наставники норвежцев. Клэбо уже в скиатлоне смотрелся тяжеловато и на старт эстафеты не вышел. Запомнился Йоханнес тем, что стал обвинять в собственной неудаче в скиатлоне товарища по команде Холлуна, который вроде как не помог ему на дистанции. Норвежская пресса бурлит, но Холлун как ни в чем не бывало вышел на второй классический этап и провел его достойно.

Не должен был изначально бежать эстафету и другой наш лидер — Сергей Устюгов. У него не самая оптимальная форма, плюс проблемы со спиной, которые требуют внимания. Но Устюгову пришлось в последний момент заменить Артема Мальцева, который испытывает проблемы с желудком.

— Норвежская рыба была очень вкусная на ужин, и мой белый друг был со мной всю ночь рядышком. Поэтому я не стартую, — рассказал Мальцев в Instagram.

Так получилось, что Устюгову досталось место финишера во второй команде. Хотя казалось, логично было бы поставить его в первую.

— Настоящий мужик, — отозвался о товарище олимпийский чемпион Александр Легков.

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Легков заменил Вяльбе из-за пропавшего голоса

Небывалое дело — лыжная эстафета транслировалась в прайм-тайм в выходной день на Первом канале. Как назло, эту трансляцию сопровождал двойной «облом». Во-первых, у первой команды россиян не получилось ожидаемого топ-состава с Большуновым и Устюговым. Во-вторых, президент федерации и главный тренер Елена Вяльбе так и не дебютировала в роли комментатора.

Все дело в том, что у Елены Валерьевны пропал голос. Хотя она планировала появиться у микрофона до самого последнего момента. Но и тут случилась вынужденная замена: вместо нее комментировал Александр Легков. Надо сказать, что олимпийский чемпион со своей миссией справился блестяще. Запредельный уровень экспертизы в сочетании с живой подачей — ровно то, что нужно.

Разрывы стали появляться после второго этапа. Евгений Белов из второй команды провел свой отрезок дистанции отлично и отправил Илью Порошкина в лидерах, в нескольких десятых секунды от финнов. Обе команды Норвегии и Денис Спицов, выступавший за первую сборную России, были рядом, в десяти секундах отрыва.

За Порошкина на этом этапе хотелось болеть особенно. На последнем этапе его эстафеты ждал сам Сергей Устюгов. Обойтись совсем без отрыва не получилось, но Порошкин со Спицовым отработали нормально. На дистанцию Устюгов и Андрей Мельниченко, финишер первой команды, ушли в пределах 15 секунд от лидеров — двух команд норвежцев, шведов и немцев. Этот мини-разрыв был ликвидирован уже на первом километре.

Как угадал Первый канал!

Дальше развернулся настоящий триллер. Мельниченко с Устюговым поочередно совершили по рывку и сумели сбросить с хвоста мега-сильного спринтера норвежца Финна-Хагена Крогга. Дальше россиянам оставалось разбираться между собой. Тут Устюгов, конечно, оказался на голову сильнее — Мельниченко не особенно любит спринт и больше делает ставку на дистанционную скорость.

Так что Сергей без проблем привел нашу вторую сборную к победе, Мельниченко финишировал вторым, а хозяева норвежцы остались только третьими.

Супер Good! — как говорят наши лыжники. Двойная эстафетная победа на норвежском этапе Кубка мира — это нечто. А как угадал с трансляцией Первый канал!

Если выбирать самую обаятельную нашу сборную по зимним видам спорта — это точно лыжники. И дело не только в отличном ролике из сервис-кабинки (кстати, парни, после двойной победы ждем продолжения!) Сергей Устюгов, например, регулярно выкладывает в Instagram собственные пульсовые показатели после гонок. Для многих любителей и начинающих тренеров это бесценная информация.

В общем, когда в команде внутри все хорошо — то и на лыжне все ладится. Или наоборот — тут примерно как в истории с курицей и яйцом, не разобрать, что первично. Как бы то ни было, даже на фоне триумфа фигуристок лыжи на Первом не смотрятся проигрышно. И как же это круто!

Наши девушки в эстафете выступили в свою силу. Без двух топовых спортсменок — Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой — которые в этом сезоне ушли в декрет, место в топ-6 — пожалуй, максимум, на что мы сейчас можем рассчитывать.

Наталья Марьянчик