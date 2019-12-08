Супер Good! Двойная победа лыжников в эстафете
Сборная России вынесла хозяев этапа норвежцев и двумя составами выиграла эстафетную гонку на этапе в Лиллехаммере.
Сборная России вынесла хозяев этапа норвежцев и двумя составами выиграла эстафетную гонку на этапе в Лиллехаммере.
Этап Кубка мира в Лиллехаммере. Эстафеты
Мужчины
1. Россия (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин, Сергей Устюгов) — 1:26.46,8
2. Россия (Андрей Ларьков, Илья Семиков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — 1,3
3. Норвегия — 8,9.
Женщины
1. Норвегия — 1:02.22,4
2. США — 48,9
3. Швеция — 1.19,7…
6. Россия (Лидия Дуркина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко) — 2.25,5
7. Россия (Анна Жеребятьева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смрнова, Дарья Головань) — 2.26,3.
Ожидаемого
То же самое сделали и наставники норвежцев. Клэбо уже в скиатлоне смотрелся тяжеловато и на старт эстафеты не вышел. Запомнился Йоханнес тем, что стал обвинять в собственной неудаче в скиатлоне товарища по команде Холлуна, который вроде как не помог ему на дистанции. Норвежская пресса бурлит, но Холлун как ни в чем не бывало вышел на второй классический этап и провел его достойно.
Не должен был изначально бежать эстафету и другой наш лидер — Сергей Устюгов. У него не самая оптимальная форма, плюс проблемы со спиной, которые требуют внимания. Но Устюгову пришлось в последний момент заменить Артема Мальцева, который испытывает проблемы с желудком.
— Норвежская рыба была очень вкусная на ужин, и мой белый друг был со мной всю ночь рядышком. Поэтому я не стартую, — рассказал Мальцев в Instagram.
Так получилось, что Устюгову досталось место финишера во второй команде. Хотя казалось, логично было бы поставить его в первую.
— Настоящий мужик, — отозвался о товарище олимпийский чемпион Александр Легков.
Небывалое дело — лыжная эстафета транслировалась в
Все дело в том, что у Елены Валерьевны пропал голос. Хотя она планировала появиться у микрофона до самого последнего момента. Но и тут случилась вынужденная замена: вместо нее комментировал Александр Легков. Надо сказать, что олимпийский чемпион со своей миссией справился блестяще. Запредельный уровень экспертизы в сочетании с живой подачей — ровно то, что нужно.
Разрывы стали появляться после второго этапа. Евгений Белов из второй команды провел свой отрезок дистанции отлично и отправил Илью Порошкина в лидерах, в нескольких десятых секунды от финнов. Обе команды Норвегии и Денис Спицов, выступавший за первую сборную России, были рядом, в десяти секундах отрыва.
За Порошкина на этом этапе хотелось болеть особенно. На последнем этапе его эстафеты ждал сам Сергей Устюгов. Обойтись совсем без отрыва не получилось, но Порошкин со Спицовым отработали нормально. На дистанцию Устюгов и Андрей Мельниченко, финишер первой команды, ушли в пределах 15 секунд от лидеров — двух команд норвежцев, шведов и немцев. Этот
Дальше развернулся настоящий триллер. Мельниченко с Устюговым поочередно совершили по рывку и сумели сбросить с хвоста
Так что Сергей без проблем привел нашу вторую сборную к победе, Мельниченко финишировал вторым, а хозяева норвежцы остались только третьими.
Супер Good! — как говорят наши лыжники. Двойная эстафетная победа на норвежском этапе Кубка мира — это нечто. А как угадал с трансляцией Первый канал!
Если выбирать самую обаятельную нашу сборную по зимним видам спорта — это точно лыжники. И дело не только в отличном ролике из
Наши девушки в эстафете выступили в свою силу. Без двух топовых спортсменок — Анастасии Седовой и Юлии Белоруковой — которые в этом сезоне ушли в декрет, место в топ-6 — пожалуй, максимум, на что мы сейчас можем рассчитывать.
Наталья Марьянчик