Лыжник Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира

Россиянин показал время 34 минуты 18,3 секунды и отстал от победителя на 19 секунд. Лучшее время показал норвежец Симен Крюгер — 33 минуты 59,3 секунды. Третьим пришел к финишу швейцарец Дарио Колонья (+20,0). Другой россиянин Денис Спицов стал шестым (+36,3), Александр Большунов — седьмым (+39,8), Андрей Мельниченко — 11-м (+51,0), Артем Мальцев — 30-м (+1.43,5), Илья Порошкин — 31-м (+1.45,0), Алексей Червоткин — 64-м (+2.50,6).

Для Устюгова этот подиум стал первым в индивидуальных гонках с 3 января, когда он стал вторым в гонке преследования на этапе в немецком Обестдорфе. Устюгов является двукратным чемпионом мира, также 27-летний россиянин четырежды завоевывал серебряные и один раз бронзовые медали мирового первенства.