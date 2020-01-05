Лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял третье место в
ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял третье место в
Победу в
Россиянин Денис Спицов в заключительной гонке занял четвертое место (+26,2), Андрей Мельниченко — седьмое (+44,8), Андрей Ларьков — девятое (+53,7), Иван Якимушкин — 17-е (+1.25,6), Артем Мальцев — 19-е (+1.26,1), Глеб Ретивых — 55-е (+4.30,0).
Большунов стал третьим россиянином, кто побеждал на «Тур де Ски», в сезоне-2016/17 это удалось Устюгову, в сезоне-2012/13 — Александру Легкову. Трижды россияне становились вторыми — Легков (2006/07), Евгений Белов (2014/15) и Устюгов в нынешнем сезоне, бронзовые награды завоевывали Максим Вылегжанин (2012/13) и Устюгов (2015/16).
Большунову 23 года, он является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе четыре серебряные награды чемпионата мира. В прошлом сезоне россиянин занял второе место в общем зачете Кубка мира, пропустив вперед себя лишь Клебо. 27-летний Устюгов — двукратный чемпион мира, четырехкратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств.