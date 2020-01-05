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10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
10Сборная России вышла в финал МЧМ
18:13 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»

ТАСС, 5 января. Россиянин Александр Большунов занял третье место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км на заключительном этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» и стал победителем соревнований, которые завершились в итальянском Валь-ди-Фьемме.

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Источник: AP 2019

Победу в масс-старте одержал норвежец Симен Крюгер, показавший результат 30 минут 55,8 секунды, второе место занял его соотечественник Шур Рёте (отставание — 13,9 секунды), Большунов отстал от победителя на 22,5 секунды. Россиянин Сергей Устюгов финишировал пятым (+35,6), что позволило ему занять второе место в общем зачете. Третье место по итогам «Тур де Ски» занял норвежец Йоханнес Клебо, показавший 21-й результат в последней гонке (+1.32,3).

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Россиянин Денис Спицов в заключительной гонке занял четвертое место (+26,2), Андрей Мельниченко — седьмое (+44,8), Андрей Ларьков — девятое (+53,7), Иван Якимушкин — 17-е (+1.25,6), Артем Мальцев — 19-е (+1.26,1), Глеб Ретивых — 55-е (+4.30,0).

Большунов стал третьим россиянином, кто побеждал на «Тур де Ски», в сезоне-2016/17 это удалось Устюгову, в сезоне-2012/13 — Александру Легкову. Трижды россияне становились вторыми — Легков (2006/07), Евгений Белов (2014/15) и Устюгов в нынешнем сезоне, бронзовые награды завоевывали Максим Вылегжанин (2012/13) и Устюгов (2015/16).

Большунову 23 года, он является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, также в его активе четыре серебряные награды чемпионата мира. В прошлом сезоне россиянин занял второе место в общем зачете Кубка мира, пропустив вперед себя лишь Клебо. 27-летний Устюгов — двукратный чемпион мира, четырехкратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств.

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