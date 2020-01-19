Большунов уничтожил норвежцев в Нове-Место. Такого доминирования над ними не было давно
Лидер сборной России укрепляет лидерство в Кубке мира.
Лидер сборной России укрепляет лидерство в Кубке мира.
Этап Кубка мира в
Мужчины. Гонка преследования, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46,7
3. Симен Крюгер (Норвегия) — 47,2
4. Шур Рете (Норвегия) — 47,7
5. Иво Нисканен (Финляндия) — 56,2
6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.32,3…
13. Андрей Ларьков (Россия) — 2.32,0…
14. Артем Мальцев (Россия) — 2.32,8…
20. Алексей Червоткин (Россия) — 2.55,6…
23. Александр Бессмертных (Россия) — 3.05,5.
Общий зачет Кубка мира
1. Александр Большунов (Россия) — 1281
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1122
3. Сергей Устюгов (Россия) — 845.
Женщины. Гонка преследования, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.49,7
2. Наталья Непряева (Россия) — 1.04,8
3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.06,0
4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.06,0
5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.49,1
6. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.49,4…
29. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.47,1…
34. Анна Жеребятьева (Россия) — 4.17,4…
37. Кристина Мацокина (Россия) — 4.25,3…
40. Нина Дуботолкина (Россия) — 4.41,2…
48. Лидия Дуркина (Россия) — 5.54,8.
Общий зачет Кубка мира
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1409
2. Хейди Венг (Норвегия) — 952
3. Наталья Непряева (Россия) — 939.
Пора после «Тур де ски» всегда немного неопределенная. Как правило, все топовые спортсмены пропускают этап Кубка мира в Дрездене — что произошло и на этот раз, а затем выясняется, кто готов рубиться дальше, а у кого после пика формы пошел спад.
Выносливость Большунова просто потрясла. Пожалуй, ни на одном, даже самом успешном этапе Кубка мира в его карьере у него не было такого доминирования над всеми вокруг. В первый день этапа в чешском
— Я неделю пролежал в кровати. Возобновил тренировки на этой неделе, и кажется, все в норме. Здорово снова стартовать, я набираю форму в гонках. Преследование будет захватывающим, — сказал Клебо NRK.
Захватывающего преследования у россиянина не получилось. Он просто довел преимущество над всеми до 47 секунд. Клебо с Крюгером отыграли, Рете и Нисканен проиграли. Но самого Александра в трансляции Первого канала видно не было. Комментировавшая Елена Вяльбе была не в обиде и активно комментировала борьбу норвежцев, всячески выказывая соперникам уважение.
Борьба выглядела так. Сразу после старта в полуминуте от Большунова сформировалась группа из признанного классика Нисканена и Рете. Вслед за ними на большом расстоянии работал Клебо, который вместе с Крюгером и Мельниченко за 5 километров отыграл почти 20 секунд. По снегопаду легкому норвежцу было легче, чем россиянину, хотя тот после «Тур де ски», как и многие другие, изрядно похудел.
В середине гонки разрыв между беглецом и преследователями заморозился — Александра явно вели по трассе и информировали о темпе соперников. Клэбо продолжал выбирать секунды и тащил за собой Крюгера, но главной его задачей была борьба за серебро и минимизация ущерба в зачете Кубка мира.
На второй трети гонки Клебо с Крюгером отцепили Мельниченко и догнали группу Нисканена — Рете и засел в середину четверки, чтобы передохнуть. Большунову он так и так бы проиграл, но второе место сокращало проигрыш в зачете до 20 очков.
Большунов все более явно оформляет лидерство в Кубке мира. Но у норвежца впереди еще много гонок, главная из которых — новый тур Скандинавии. Его финиш намечен в родном для Клебо Тронхейме, где он живет по сей день. Непосредственно родился норвежский лыжник в Осло, но переехал на север еще в детстве.
Нельзя не отметить героизм Натальи Непряевой, которая завершила этап в
А в преследовании Непряевой удалось снова, как и на «Тур де ски», выстоять в борьбе с Венг и Остберг, и вырвать серебро. Между Хейди и Натальей в общем зачете осталось всего 13 очков. Битва России и Норвегии в лыжах уже не выглядит односторонней. Правда, в отличие от мужчин, у женщин Непряевой не хватает подпитки из сборной — многие партнерши улучшают демографическую ситуацию. Зато пополнение появилось в семье Сергея Устюгова и Елены Соболевой — сегодня ночью лыжник поделился эмоциями от того, что первый раз держал ребенка на руках. Это еще более важная победа, чем сегодняшний триумф Большунова.
А следующий, предолимпийский год в лыжах будет еще более интересным.
Дмитрий Кузнецов