Большунов уничтожил норвежцев в Нове-Место. Такого доминирования над ними не было давно

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Этап Кубка мира в Нове-место (Чехия)

Мужчины. Гонка преследования, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 37.01,3

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46,7

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 47,2

4. Шур Рете (Норвегия) — 47,7

5. Иво Нисканен (Финляндия) — 56,2

6. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.32,3…

13. Андрей Ларьков (Россия) — 2.32,0…

14. Артем Мальцев (Россия) — 2.32,8…

20. Алексей Червоткин (Россия) — 2.55,6…

23. Александр Бессмертных (Россия) — 3.05,5.

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) — 1281

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1122

3. Сергей Устюгов (Россия) — 845.

Женщины. Гонка преследования, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.49,7

2. Наталья Непряева (Россия) — 1.04,8

3. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1.06,0

4. Хейди Венг (Норвегия) — 1.06,0

5. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.49,1

6. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.49,4…

29. Екатерина Смирнова (Россия) — 3.47,1…

34. Анна Жеребятьева (Россия) — 4.17,4…

37. Кристина Мацокина (Россия) — 4.25,3…

40. Нина Дуботолкина (Россия) — 4.41,2…

48. Лидия Дуркина (Россия) — 5.54,8.

Общий зачет Кубка мира

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1409

2. Хейди Венг (Норвегия) — 952

3. Наталья Непряева (Россия) — 939.

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Пора после «Тур де ски» всегда немного неопределенная. Как правило, все топовые спортсмены пропускают этап Кубка мира в Дрездене — что произошло и на этот раз, а затем выясняется, кто готов рубиться дальше, а у кого после пика формы пошел спад.

Выносливость Большунова просто потрясла. Пожалуй, ни на одном, даже самом успешном этапе Кубка мира в его карьере у него не было такого доминирования над всеми вокруг. В первый день этапа в чешском Нове-Место он привез в 15-километровой коньковой разделке 24 секунды Нисканену и в три раза больше — Клебо. 1 минута 12 секунд — после таких цифр Клэбо ничего не оставалось кроме как объясняться. Если не сказать жестче — отмазываться.

— Я неделю пролежал в кровати. Возобновил тренировки на этой неделе, и кажется, все в норме. Здорово снова стартовать, я набираю форму в гонках. Преследование будет захватывающим, — сказал Клебо NRK.

Иммунитет Йоханнеса действительно застигла врасплох болезнь, но с Большуновым они в равных условиях. Тот пролежал в постели явно меньше.

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Большунова почти не показывали, Клебо сделал максимум

Захватывающего преследования у россиянина не получилось. Он просто довел преимущество над всеми до 47 секунд. Клебо с Крюгером отыграли, Рете и Нисканен проиграли. Но самого Александра в трансляции Первого канала видно не было. Комментировавшая Елена Вяльбе была не в обиде и активно комментировала борьбу норвежцев, всячески выказывая соперникам уважение.

Ставка Клебо — тур Скандинавии

Борьба выглядела так. Сразу после старта в полуминуте от Большунова сформировалась группа из признанного классика Нисканена и Рете. Вслед за ними на большом расстоянии работал Клебо, который вместе с Крюгером и Мельниченко за 5 километров отыграл почти 20 секунд. По снегопаду легкому норвежцу было легче, чем россиянину, хотя тот после «Тур де ски», как и многие другие, изрядно похудел.

В середине гонки разрыв между беглецом и преследователями заморозился — Александра явно вели по трассе и информировали о темпе соперников. Клэбо продолжал выбирать секунды и тащил за собой Крюгера, но главной его задачей была борьба за серебро и минимизация ущерба в зачете Кубка мира.

На второй трети гонки Клебо с Крюгером отцепили Мельниченко и догнали группу Нисканена — Рете и засел в середину четверки, чтобы передохнуть. Большунову он так и так бы проиграл, но второе место сокращало проигрыш в зачете до 20 очков.

На финише серебро разыгрывали три норвежца. Активно в подъем атаковал Рете, но ему калитку Клебо и Крюгер закрыли. В итоге Йоханнес сделал максимум того, что мог, Крюгер приехал следом за ним по той же лыжне, Рете — четвертый, Нисканен — пятый на отдалении.

Большунов все более явно оформляет лидерство в Кубке мира. Но у норвежца впереди еще много гонок, главная из которых — новый тур Скандинавии. Его финиш намечен в родном для Клебо Тронхейме, где он живет по сей день. Непосредственно родился норвежский лыжник в Осло, но переехал на север еще в детстве.

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Что у женщин?

Нельзя не отметить героизм Натальи Непряевой, которая завершила этап в Нове-Место двумя серебряными медалями за Терезой Йохауг — а это по сути можно приравнивать к золоту. Как бороться с лучшей норвежкой — тема для целого диплома, и в нынешнем сезоне оказать ей сопротивление уже не получится. Зато Наталья сначала в блестящем стиле провела разделку, проиграв на 10 километрах 33 секунды и опередив Венг на 8.

А в преследовании Непряевой удалось снова, как и на «Тур де ски», выстоять в борьбе с Венг и Остберг, и вырвать серебро. Между Хейди и Натальей в общем зачете осталось всего 13 очков. Битва России и Норвегии в лыжах уже не выглядит односторонней. Правда, в отличие от мужчин, у женщин Непряевой не хватает подпитки из сборной — многие партнерши улучшают демографическую ситуацию. Зато пополнение появилось в семье Сергея Устюгова и Елены Соболевой — сегодня ночью лыжник поделился эмоциями от того, что первый раз держал ребенка на руках. Это еще более важная победа, чем сегодняшний триумф Большунова.

А следующий, предолимпийский год в лыжах будет еще более интересным.

Дмитрий Кузнецов