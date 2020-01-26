Пока биатлонисты бьют антирекорды, лыжники пишут историю. У Непряевой — золото в спринте!

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Оберстдорф. Кубок мира. Спринт (к)

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия)

2. Анамария Лампич (Словения)

3. Джессика Диггинс (США)

4. Софи Колдулл (США)

5. Линн Сван (Швеция)

6. Ане Стенсет (Норвегия)…

19. Евгения Шаповалова (Россия).

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Пол Гулберг (Норвегия)

3. Эрик Вальнес (Норвегия)

4. Федерико Пеллегрино (Италия)

5. Ханс Холлунд (Норвегия)

6. Оскар Свенссон (Швеция)

7. Александр Большунов (Россия).

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Наши лыжники продолжают напалмом жечь в Кубке мира. В 2020-м году был только один соревновательный день, когда россияне остались без медалей. Это случилось в спринте в Дрездене, который проходил сразу после триумфального для нас «Тур де Ски». В остальных гонках у команды Елены Вяльбе 14 медалей, из которых, учитывая сегодняшнюю, пять золотых.

Еще раз — речь только о январе. В декабре тоже было много хорошего, а закончился год вообще чисто российским пьедесталом в Тоблахе.

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Выше теперь — только Йохауг

Главный герой дня сегодняшнего — Наталья Непряева. Она словно включила режим уничтожения. Сначала выиграла квалификацию. Если не ошибаюсь, впервые в карьере. Потом не пощадила никого в четвертьфинале. Сама Тереза Йохауг в гору не смогла ничего ей противопоставить. А уж на заключительной части Наталья с Анной Свендсен вообще ушли в отрыв. В спринте! Свою подругу по побегу россиянка растерзала на финише. Чтобы вы понимали уровень ее скорости: у Непряевой в четвертьфинале было 3.28,63. У быстрейшей из победительниц других забегов — 3.30,73. Больше двух секунд. Оговоримся еще раз: в спринте! А, например, Лотта Венг свой четвертьфинал выиграла с 3.35,15.

Это немного настораживало. Не рано ли Наталья начала выкидывать козырные карты? Останется ли ей чем крыть в следующих раундах? Но полуфинал она провела не менее уверенно. Бежала уже не так быстро, но тактически все разложила очень грамотно.

Ну, а в решающем забеге, снова отмолотила на полную.

В результате ей удалось провернуть тот же трюк, что в четвертьфинале — оторваться от группы. На этот раз со словенкой Анамарией Лампич. А на финишной прямой Наталья дала прикурить даже лидеру спринтерского зачета Кубка мира.

Это вторая личная победа в карьере Непряевой на таком уровне и первая в спринте. Теперь Наталья уже на второй строчке общего зачета. Выше только Тереза Йохауг, которая в дистанционных гонках выступает в своем дивизионе.

Прав ли Ретивых?

Мужской спринт принес меньше позитива. Сначала застрял в квалификации Сергей Устюгов. Он занял обидное 31-е место. Первое, которое не дает права выступить в основном этапе. Ему не хватило 0,21. И теперь, похоже, Лосенок окончательно потерял шансы на общий зачет. Его задача — сохранить третью позицию. К которой уже приглядывается Ииво Нисканнен.

За Большой хрустальный глобус вся борьба пойдет между Большуновым и Клебо. И в спринте Йоханнес отыграл немного у Александра, хотя в целом Оберстдорф, конечно же, остался за россиянином.

К сегодняшней гонке он подошел с тремя победами подряд. При этом было понятно, что покер маловероятен. Провалившийся в субботнем скиатлоне Клебо свою коронку не отдал бы ни за что. Он и не отдал. Победил впервые за три недели. Последняя виктория норвежца, кстати, пришлась тоже на спринт — еще на «Тур де Ски».

Большунов сегодня свою задачу-минимум выполнил. Дошел до полуфинала. Причем сделал это так уверенно, что, казалось, и в финал выйдет без проблем. Тем более, с забегом ему повезло.

Но реальность оказалась такова, что Сан Саныча в нем оставили третьим. Победил там — Ретивых. Который в финале потом ничего не показал — приехал шестым.

С точки зрения борьбы за общий зачет, который в российской истории мужчины не брали никогда, это не особо хорошо. Будь Большунов в финале и финишируй там четвертым-пятым — Клебо сегодня выиграл бы у него совсем немного. Теперь же отрыв с 299 очков сократился до 235.

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Но к Глебу никаких вопросов быть не может. Это личные гонки и каждый здесь борется за себя. Это его карьера, его возможность побороться за медаль, его призовые. Плюс идет Ретивых на третьем месте в спринтерском зачете. Вполне может стать вторым. Да и даже если бы он захотел пропустить вперед Александра, как это сделать, когда в финишной мясорубке все идут на максимальных скоростях и толком не понимают, кто слева, а кто справа?

Ретивых все сделал правильно — отработал свой полуфинал идеально. Жаль только, в решающем забеге у него ничего не получилось.

А Большунов в любом случае провел королевский январь. К «Тур де Ски» он подходил, проигрывая Клебо 134 очка. Теперь же везет действующему чемпиону — 235.

Впереди у лыжников двухнедельный перерыв — и ключевые с точки зрения борьбы за общий зачет Кубка мира старты в Скандинавии.

Владимир Иванов