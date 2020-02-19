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22:33 (мск), источник: Известия

Олимпийский чемпион Крюков дал совет Большунову по борьбе с норвежцами

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Никита Крюков считает, что лидер сборной России Александр Большунов сделает выводы после неприятной ситуации в горном спринте в шведском Оре во вторник, 18 февраля. Лыжник не смог выйти в финал соревнований, после того как норвежец Симен Крюгер наехал ему на лыжу.

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«Самое главное — делать правильные выводы из любой ситуации. В следующий раз Сашка, может быть, локоток подставит, чтобы не залезал под него соперник, тот же Крюгер. Потому что такие случаи действительно бывают», — сказал Крюков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Победу в горном спринте в Оре одержал лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо. Большунов после гонки назвал исход несправедливым.

Похоже, сборная Норвегии собралась сражаться нечестно. Он упал прямо у меня перед ногами. Если они собираются выигрывать таким образом, то пускай.
Александр Большунов

При этом Крюгер назвал произошедшее несчастным случаем. По словам Крюкова, в лыжах выбить кого-то из борьбы преднамеренно очень легко — «сломать палку, завалить».

«Поэтому можно о каждом эпизоде, который складывается не в нашу пользу, говорить, что это «специально», — отметил эксперт.

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Он не уверен, что норвежец организовал завал на трассе намеренно, потому что сам — не самый слабый спортсмен, «тоже боролся за свои секунды и, видимо, не рассчитал свои силы и нарушил правила».

Следующая гонка с участием Большунова, Клебо и других топ-лыжников мира пройдет в четверг, 20 февраля. Спортсмены выйдут на старт масс-старта на 38 км в норвежском Сторлиен-Мерокере.

Никита Крюков — олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в личном спринте. В Сочи-2014 он завоевал серебро в командном спринте. 22 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета лыжник в числе других российских участников домашних Игр был лишен медали и пожизненно отстранен от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил. 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд оправдал спортсмена и снял с него санкции.

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