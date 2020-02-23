«Серёга делает нелепые вещи». Вяльбе раскритиковала Устюгова за недисциплинированность

«Серёга сейчас, наверное, больше огорчает, нежели радует. Результатами или отношением? А тут одно вытекает из другого: если ты недисциплинирован, то и результат будет падать. Считаю, он неправильно распоряжается своим талантом, вот и всё. Сейчас это достаточно ярко видно, Сергей же должен быть лидером в команде. Но у него характер побеждает разум.

Могло ли на Устюгове сказаться такое доминирование Большунова в этом сезоне? Блин, ё-моё, ты не можешь быть лидером, если для этого ничего не делаешь! Надо просто из кожи вон лезть, а Серёга этого не делает. Он делает какие-то нелепые вещи, от которых потом и страдает.