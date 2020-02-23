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13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Серёга делает нелепые вещи». Вяльбе раскритиковала Устюгова за недисциплинированность

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе недовольна поведением одного из лидеров сборной — Сергея Устюгова. По её мнению, лыжник слишком капризничает, из-за чего и страдает.

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Источник: РИА "Новости"

«Серёга сейчас, наверное, больше огорчает, нежели радует. Результатами или отношением? А тут одно вытекает из другого: если ты недисциплинирован, то и результат будет падать. Считаю, он неправильно распоряжается своим талантом, вот и всё. Сейчас это достаточно ярко видно, Сергей же должен быть лидером в команде. Но у него характер побеждает разум.

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Могло ли на Устюгове сказаться такое доминирование Большунова в этом сезоне? Блин, ё-моё, ты не можешь быть лидером, если для этого ничего не делаешь! Надо просто из кожи вон лезть, а Серёга этого не делает. Он делает какие-то нелепые вещи, от которых потом и страдает.

Мне сегодня, например, было крайне неприятно, когда разговаривала с доктором, Настей, которая работает с Сергеем и всей группой Крамера. Подхожу к ней, спрашиваю: «Сергей сказал, что ты порекомендовала ему пить антибиотик. Так ли это и для чего?» А Настя говорит, что не может найти к нему подход, человек очень капризный. Та же история с поездкой в Москву для получения виз: ему назначили противовирусные препараты, чтобы оградить от проблем в поездке, а он не стал их пить. В итоге все вернулись здоровыми, а он заболел. И затем везде объявил, что заболел, потому что съездил в Москву. Ну, так ты сам-то соблюдай дисциплину! Сделай что-то, чтобы предохраниться от болезней", — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

27-летний Устюгов отказался от продолжения борьбы на «Ски Туре» после двух проведённых гонок. Причиной такого решения стала простуда. В общем зачёте Кубка мира россиянин располагается на пятом месте.

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