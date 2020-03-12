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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отменен этап Кубка мира по лыжным гонкам в США из-за коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Миннеаполисе (США) отменен в связи с ограничениями на поездки в США из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

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Источник: Спорт РИА Новости

Этап Кубка мира в Миннеаполисе должен был пройти 17 марта. Отмечается, что решение о проведении последнего этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада) будет объявлено позднее. Ближайший этап в Квебеке (Канада) состоится согласно расписанию 14—15 марта.

Ранее сборная Норвегии отказалась ехать на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США в связи с ситуацией с коронавирусом, а шведская команда отказалась принимать участие в соревнованиях в Кэнморе.

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.

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