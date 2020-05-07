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17:26 (мск), источник: ТАСС

Российские лыжники оказались в допинговом списке WADA

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговые дела российских спортсменов, которые были открыты после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

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Источник: Reuters

30 апреля WADA объявило о завершении изучения 298 допинговых дел российских спортсменов, которые были открыты на основании проверки базы данных московской лаборатории (LIMS) и их допинг-проб за период с 2012 по 2015 год. Допинговые дела были разосланы по 27 международным спортивным федерациям.

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«FIS получила первоначальную информацию о ряде спортсменов, в том числе о спортсменах, к которым уже были применены санкции FIS. Но полный пакет данных будет получен только к концу мая для детального рассмотрения FIS», — сообщили в международной федерации.

Данные московской лаборатории в 2017 году были использованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и FIS при рассмотрении допинговых дел 11 российских лыжников, в их числе было и дело олимпийского чемпиона Сочи Александра Легкова. В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его и еще семерых российских лыжников невиновными, наказанию подверглись Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

FIS объединяет несколько видов спорта: лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноубординг.

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