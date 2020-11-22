Двукратный чемпион мира Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

В воскресенье Устюгов принял участие в контрольном старте на сборе в финском Муонио. В гонке на 15 км свободным стилем он занял 30-е место.

«В начале сбора он заболел, поэтому тренировался только неделю, — сказал Крамер. — В Руке он стартовать не будет, мы готовим его к этапу в Давосе».

Специалист отметил, что болезнь Устюгова не была вызвана коронавирусной инфекцией.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 27 по 29 ноября. После лыжники должны были выступить в Лиллехаммере, однако норвежский этап был отменен из-за пандемии коронавируса. Давос пока не отказывался от проведения этапа Кубка мира, он должен пройти с 12 по 13 декабря.

Устюгову 28 лет, обе победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году. На его счету также пять серебряных и одна бронзовая награда турнира. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневной гонки Тур де Ски.