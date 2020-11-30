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18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что отказывается от участия в этапах Кубка мира как минимум до конца 2020 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

На прошлой неделе Клебо на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия) выиграл гонку на 15 км классическим стилем и гонку преследования на 15 км.

«Я считаю международные перемещения в это время совершенно неправильными. Это предполагает контакт со многими людьми. Сюда входят самолеты, автобусы, аэропорты и многое другое. Я не буду подвергаться этому. Для меня это будет совершенно неправильно. Я понимаю последствия», — сказал Клебо, которого цитирует nrk.no.

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Норвежец возобновит участие в Кубке мира не раньше, чем на Тур де Ски, который стартует 1 января. Таким образом, Клебо пропустит этапы Кубка мира в Давосе (12—13 декабря) и Дрездене (19—20 декабря).

«Сначала нужно посмотреть, будет ли проведена Тур де Ски. Затем я должен решить, буду ли я участвовать. Это будет зависеть от ситуации с (коронавирусной) инфекцией. Я делаю ставку на чемпионат мира в Оберстдорфе, где у меня есть амбиции выступить как можно лучше. Это будет большая спортивная цель сезона. Теперь я буду тренироваться для достижения этой цели, а потом мы посмотрим, как сложится ситуация с COVID-19, когда придет время», — добавил Клебо.

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