Клебо отказался от участия в Кубке мира до конца года

«Я считаю международные перемещения в это время совершенно неправильными. Это предполагает контакт со многими людьми. Сюда входят самолеты, автобусы, аэропорты и многое другое. Я не буду подвергаться этому. Для меня это будет совершенно неправильно. Я понимаю последствия», — сказал Клебо, которого цитирует nrk.no.

«Сначала нужно посмотреть, будет ли проведена Тур де Ски. Затем я должен решить, буду ли я участвовать. Это будет зависеть от ситуации с (коронавирусной) инфекцией. Я делаю ставку на чемпионат мира в Оберстдорфе, где у меня есть амбиции выступить как можно лучше. Это будет большая спортивная цель сезона. Теперь я буду тренироваться для достижения этой цели, а потом мы посмотрим, как сложится ситуация с COVID-19, когда придет время», — добавил Клебо.