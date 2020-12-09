«Клебо очень боится коронавируса». Норвежский журналист объяснил, почему их лыжники бойкотируют Кубок мира

Норвежские лыжники точно пропустят декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски» и с высокой вероятностью вообще не будут выступать за границей до чемпионата мира-2021. Все дело в боязни подхватить коронавирус. Мы связались с обозревателем крупнейшего спортивного издания Норвегии VG Уле Кристианом Стремом, чтобы узнать, как на такое резонансное решение отреагировали болельщики и журналисты внутри страны.

Для лыжников очень важны легкие, а «корона» бьет именно по ним

— Решение лыжной сборной в Норвегии поддерживают, — сообщил Стрем. — «Корона» — очень серьезное дело. И для спортсменов важно не заболеть перед чемпионатом мира в Оберстдорфе. Йоханнес Клебо с самого начала крайне осторожно относился к вирусу, он очень боится. У Хейди Венг так вообще натуральная паника. И их за это сложно критиковать.

— Никто из спортсменов не высказывает недовольства по поводу бойкота Кубку мира?

— Синдре Скар сказал, что из-за этого потеряет половину зарплаты. Но это была просто констатация факта, в целом он тоже поддерживает решение руководства.

— Лыжники боятся за себя? Или тот же Клебо опасается заразить своего 77-летнего дедушку?

— У дедушки Клебо в этом году диагностировали рак, и Йоханнес очень переживает, что на фоне коронавируса у него могут начаться осложнения. Вместе с тем очень многие боятся и за себя.

— Это можно понять, но почему тогда норвежские биатлонисты, прыгуны с трамплина и двоеборцы продолжают соревноваться? Все эти виды спорта у вас входят в одну федерацию.

— Дискуссия об этом действительно была. Но решили, что каждая команда сама вправе решать. Биатлонисты вот говорят, что чувствуют себя в безопасности, у них на стартах регламент очень строгий.

— И тем не менее.

— Согласен, ситуация может выглядеть странно. Но для лыжников очень важны легкие. А коронавирус бьет именно по ним. И Клебо боится, что, если заболеет, последствия будут кошмарить его несколько лет и он уже не сможет выступать так же хорошо.

— У части ваших лыжников астма. Им стоит бояться еще сильнее? И является ли это одной из причин неучастия в стартах?

— Хороший вопрос. Я тоже думал об этом. Но, если честно, никто об этом не говорил, тема не обсуждалась. Хотя вот у Майкен Касперсен Фаллы серьезная астма. И она в этом сезоне пробежала только одну гонку — в воскресенье.

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Если ни одного норвежца не будет в тройке Кубка мира — это не проблема

— Насколько высока вероятность, что норвежские лыжники не будут выступать за границей до чемпионата мира?

— Это возможно. Вчера вечером было принято решение, что «Тур де Ски» Норвегия пропустит точно. Федерация считает, что переезды через три страны сейчас — слишком опасно.

— Клебо снова проиграет Кубок мира Большунову, рискует остаться без Глобуса даже Тереза Йохауг. Это у вас обсуждается?

— Не проблема. В таком ракурсе на эту историю мало кто смотрит. Если в тройке общего зачета Кубка мира в этом сезоне не будет ни одного норвежца, думаю, это воспримут нормально. Потому что здоровье важнее кубков. У нас в стране было много споров по поводу стыкового матча за футбольный Евро-2021 с Сербией. Многие убеждены, что футболистам не стоило делать никаких преференций и они должны соблюдать все правила, включая обязательный карантин. На общих основаниях. И есть мнение, что, если есть опасность, норвежским спортсменам лучше вообще не участвовать. Вот у нас очень любят женский гандбол, но руководство страны сказало, что принимать чемпионат Европы сейчас невозможно. В итоге вместо двух стран он проходит в одной, в Дании.

— Кубок мира по лыжам без норвежцев у вас смотреть будут?

— Будут! И много. Мы же очень любим лыжи. Большунов и Устюгов — это очень большие имена в нашей стране. Хотя рейтинги чемпионата Норвегии, конечно же, будут куда выше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B91wj71K7LW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B91wj71K7LW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B91wj71K7LW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что у вас думают по поводу вакцины? Главный тренер сборной России Елена Вяльбе сказала, что не уверена относительно правильности экспериментов на спортсменах.