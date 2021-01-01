Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии в проявлении неуважения
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение норвежской команды не выступать на «Тур де Ски».
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение норвежской команды не выступать на «Тур де Ски».
«Это неуважительно по отношению к коллегам, FIS и большой лыжной семье. Не знаю, трусость ли это. Но если Норвегия участвует в прыжках с трамплина, многоборье и биатлоне, то почему бы не выступать в лыжных гонках? Да, есть опасность заразиться коронавирусом, но нужно принимать риски. Жаль, что норвежцев не будет. Всегда интересно, когда выступают сильнейшие. Уверена, мы их увидим на чемпионате мира, и там они, как всегда, будут сильны», — приводит слова Вяльбе VG.
Сегодня состоялся первый этап «Тур де Ски» — спринтерские гонки свободным стилем. У мужчин победил Федерико Пеллегрино (Италия), а у женщин Линн Сван (Швеция).