Стало известно название российской лыжной команды на чемпионате мира

Ранее рассматривались варианты «Национальные спортсмены России» (National athletes of Russia) и «Нейтральные спортсмены России» (Neutral athletes of Russia). Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет исполняться гимн международной федерации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--55a09df014f6e5476c8b" data-vnd="55a09df014f6e5476c8b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=55a09df014f6e5476c8b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово «federation» будет заменено на «association» (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Пока такой вариант представляется невозможным, поскольку аббревиатура RSA совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки (Republic of South Africa).

Российские лыжники не смогут выступить на чемпионате мира под флагом страны и с национальным гимном в связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в декабре прошлого года вступили в силу в отношении всего российского спорта.