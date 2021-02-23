Вяльбе заявила, что Устюгов может полностью пропустить ЧМ
Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи» рассказала о состоянии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.
Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе в прямом эфире проекта «На лыжи» рассказала о состоянии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.
Россиянин упал во время контрольной гонки 21 февраля и получил повреждение незадолго до старта чемпионата мира в Оберстдорфе.
«Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная. Есть ли у него шанс выступить в других гонках ЧМ? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в
«Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.