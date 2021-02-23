Вяльбе заявила, что Устюгов может полностью пропустить ЧМ

«Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная. Есть ли у него шанс выступить в других гонках ЧМ? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было. Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фауне (12, 7 и 4 места), то остальные наши ребята были уставшими после “Тур де Ски” и этапа в Лахти. А Сергей был на легкости. Сравнивать не совсем корректно», — сказал Вяльбе.