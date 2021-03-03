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16:49 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов стал четвертым в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 3 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в германском Оберстдорфе.

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Источник: AP 2020

Весь пьедестал заняли норвежцы: Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен. Холунн преодолел дистанцию за 33 минуты 48,7 секунды, отставание Крюгера составило 20,2 секунды, Амундсена — 35,6 секунды, Большунова — 43,7 секунды. По ходу дистанции Амудсен упал, но сумел завоевать награду. Россиянин Артем Мальцев стал пятым (+50,7), Иван Якимушкин — 11-м (+1.07,5), Андрей Мельниченко — 12-м (+1.12,1).

В истории отечественных лыжных гонок ни одному спортсмену из России (СССР) не удавалось одержать побед на чемпионатах мира на дистанции 15 км с раздельным стартом. Вторые места занимали Александр Бессмертных (чемпионат мира — 2019), Александр Завьялов (чемпионат мира — 1982), Евгений Беляев (чемпионат мира — 1978) и Павел Колчин (чемпионат мира — 1958).

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На Олимпийских играх в активе отечественных лыжников две золотые награды на 15-километровке. Их завоевали Михаил Девятьяров (Олимпийские игры — 1988) и Николай Бажуков (Олимпийские игры — 1976).

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе восемь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2−2−2), третьими — немцы (1−2−0). Россияне занимают шестое место (1−0−1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 7 марта.

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