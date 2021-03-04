«Ласточки мои золотые, я вас очень люблю!»: Вяльбе плакала после сумасшедшего серебра девушек в эстафете
Эмоции президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе после первой медали женской сборной на этом чемпионате мира.
Эмоции президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе после первой медали женской сборной на этом чемпионате мира.
— Выдохнули?
— Выдохнули.
— Уже поплакали?
— Обязательно! Хорошие слезы. Слезы радости.
— Что девочкам сказали после финиша?
— Ласточки мои золотые, я вас очень люблю! Спасибо!
— Символично, что эта долгожданная медаль завоевана как раз в день премьеры «Белого снега»?
— Ой, точно! Наверное, да. Я верила, что девчонки сегодня будут с медалью. С утра было предчувствие. Мышек тут подкармливаю. Их здесь много на улице. Так вот вышла и поймала себя на мысли, что сегодня все будет хорошо.
— Что круто: никто сегодня не выпадал. Каждая свой этап отработала шикарно.
— Вчера мы все собрались и очень плотно пообщались. Слово давали всем, даже Олегу Перевозчикову, хотя его девочки не бежали. Все сошлись на том, что у нас самая ровная команда. Мы предполагали, что шведки будут гораздо выше, но я еще вчера сказала девочкам, что эстафета — самый непредсказуемый вид программы. Каждая должна сделать свое дело.
Не знаю, о чем они говорили потом. Потому что Юля еще собрала девочек отдельно. Это ритуально и приятно. Эта медаль была нужна и нам, и им как никогда.
— Разрешите сегодня им фоточки c медалью выложить в Instagram?
— Да они и так все выкладывают! Хотя вот я знаю, что Олег Орестович у своих забирает телефоны после 22.00 — и ничего. Это нормальное явление.
— Шведки пролетели с лыжами?
— Точно не знаю, но такое бывает. В Сочи подобное произошло с норвежками. Мне очень жаль Шарлотту Каллу. Тут же и давление, и волнение.
— Насколько тяжело было подготовить лыжи на такую погоду?
— Это к ребятам. Я туда не лезу.
— Перед ЧМ все боялись, что у нас будут проблемы. Считается, что, когда тепло, у нас проблемы. Но здесь — ничего подобного.
— А я не знаю, кто про это говорил. Мы работаем в любую погоду. Да, бывают ошибки. Но они не случаются только с теми, кто ничего не делает. Все вспоминают прошлогодний Тронхейм и Лахти этого сезона. Но никто не говорит о том, что на жаре в Зефельде-2019 все было прекрасно. Здесь… Я публично никогда не хвалю сервисеров. И сейчас не буду этого делать, потому что чемпионат мира еще не закончен. Но работают они очень и очень много, и я считаю, что мы ничем не уступаем всем остальным. Хоть у нас с собой и не три
— Говорят, норвежцы с собой синоптика возят, потому что не доверяют официальным прогнозам.
— Не знаю, может быть. У них тут три фуры. Одна работает, в другой делают лыжи, с собой привезли еду и медицину.
— И с составом они попали.
— Норвежки расставились идеально. И мы. Наташа и Таня просто героини. Через боль и слезы восстанавливаться и выгрызть тут медаль — они ее очень сильно заслуживают.
— Было досадно видеть, как норвежки и финки после финиша выскочили с флагами, а наши просто обнялись.
— (На этом вопросе Елена Валерьевна едва сдержала слезы. — Прим. «СЭ»). Не сомневаюсь, что страна знает своих героев. Ну, что нам сделать? Мы — русские, и все это знают.