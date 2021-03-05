Клебо против Большунова: финишная развязка в эстафете на ЧМ

Перед последним этапом гонки сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал Йоханнеса Клебо, но уступил норвежцу в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.

Это третья медаль для мужской сборной России на турнире. Ранее Александр Большунов одержал победу в скиатлоне и вместе с Глебом Ретивых финишировал третьим в командном спринте. Еще одну медаль выиграла женская сборная, ставшая второй в эстафете.