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11:06 (мск), источник: Газета.Ру

«Мог закончить с одной палкой»: в чем норвежцы обвиняют Большунова

Не успела закончиться мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам, как норвежцы начали обвинять россиянина Александра Большунова в том, что он пытался обыграть своего соперника Йоханнеса Клебо нечестным способом.

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Источник: РИА "Новости"

По версии норвежского канала NRK, на финальном подъеме российский лыжник Александр Большунов задел лыжу Йоханнеса Клебо и зацепил его палку. Тренер норвежской сборной Эйрик Мюр-Носсум утверждает, что сам Большунов это признал и даже объяснил, почему это произошло.

«К счастью, Йоханнес разобрался и, почувствовав удар по палке, сразу же умчался вперед, сказав Большунову «Всего хорошего и гудбай», — сказал Мюр-Носсум.

Сам Клебо, комментируя этот эпизод, подчеркнул, что ему «было бы очень жалко закончить гонку с одной палкой», но ему удалось избежать поломки так как он не упирался на палки максимально.

Еще Клебо посоветовал Большунову «больше работать», если он хочет сбросить его с пьедестала.

«Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Для меня эта победа многое значит. У нас сильная команда. Ребята, которые остались в отеле, тоже заслужили место в сборной. Это настоящая командная победа для всех нас, для сервисменов, тренеров. Горжусь этим успехом. То, что мы пересекли финишную линию первыми, — это потрясающе», — приводит слова Клебо NRK.

Сам Большунов сказал, что он прекрасно понимал крутость Клебо на финише, но все-таки прозевал его рывок.

Сегодня его не получилось обыграть. Тем более на последнем спуске я не услышал, что он справа меня обходит. Всё-таки думал, что он пойдёт слева, и я воспользуюсь шансом.
Александр Большунов
российский лыжник

Вообще после гонки говорили много.

Например, тактическим находкам Клебо восхитилась трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, которая также напомнила, что норвежец не в первый раз подловил Большунова в подобной ситуации и сказала, что российским спортсменам стоит думать, чтобы не попадаться на подобные обманы. Восхищались также невероятным первым этапом Алексея Червоткина, который выиграл свой этап с отрывом в 45 секунд от соперников.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тренеры говорили идти вторым-третьим и делать акцент на второй-третий круг. Но так как у меня не получилось встать на большой спуск вторым-третьим, решил немного дёрнуться, чтобы не накатили. Получился просвет», — рассказал после гонки Червоткин, который также отметил, что совершенно не ожидал такого итога своего этапа, но очень рад своему результату.

Много разговоров было и про ошибки сервисеров, причем эти ошибки были почти у всех команд.

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года в лыжных гонках Александр Панжинский считает, что это была еще и битва бригад смазчиков, в которой норвежцы ошиблись на первом этапе, а у россиян — на втором. И если бы российские сервисеры сработали лучше, то серебро могло превратиться в золото.

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Антигерой гонки Иван Якимушкин считает, что его лыжи были неправильно смазаны. Российский лыжник, который бежал на втором этапе, растерял могучее преимущество, которое создал для него Червоткин.

«Когда я начал гонку, не было понятно, как работают лыжи. А когда начали меня догонять, я понимаю: блин, отдаю все силы, толкаюсь, насколько это возможно, а меня догоняют с невозможной скоростью. Я не понимал, что происходит. То ли что-то со мной не так… Что я делаю? Почему так происходит?», — сказал после гонки Якимушкин.

Позже лыжник немного дополнил свои слова, сказав, что сервис старался все сделать хорошо и ответственность за свою неудачу он ни на кого перекладывать не собирается. Проиграл в любом случае он.

Партнер Якимушкина по сборной Артем Мальцев (он бежал на третьем этапе) рассказал, что в команде Ивана поддержали и понадеялся, что сейчас не съедят «диванные эксперты».

«Что случилось на втором этапе? Надо спросить у Вани и его тренера, мне пока тяжело делать оценки», — отметил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Программа лыжных гонок в рамках чемпионата мира в немецком Оберстдорфе продолжится женским и мужским масс-стартами. Турнир завершится 7 марта.

Антон Третяк

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