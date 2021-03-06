У женщин одна медаль за шесть гонок. И это вообще не провал
В Пекине-2022 у России может быть сильнейшая женская сборная за 15 лет.
В Пекине-2022 у России может быть сильнейшая женская сборная за 15 лет.
Чемпионат мира. Женщины
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:24.56,3
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 2.34,2
3. Фрида Карлссон (Швеция) — 2.34,8
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.36,3
5. Тереза Штадлобер (Австрия) — 2.46,6
6. Анна Хьерсти Кальво (Норвегия) — 3.30,2…
9. Татьяна Сорина (Россия) — 3.51,3…
12. Яна Кирпиченко (Россия) — 4.32,7…
20. Мария Истомина (Россия) — 5.30,4.
Одна медаль. Может показаться, всего одна. В
Но на самом деле положение наших лыжниц на мировом уровне становится все увереннее и увереннее. На домашней Олимпиаде медалей у россиянок не было вообще. Как и на ЧМ-2015. В 2017-м — все то же одно серебро.
Потом появились прекрасные Юлия Ступак (до замужества Белорукова) и Наталья Непряева. Стало гораздо веселее.
Но сейчас все держится не на двух спортсменках, подтянулась вся команда. Непряева после травмы была далека от лучших кондиций (из-за чего уплыла верная медаль в командном спринте), а у Ступак получились только командные гонки, но наблюдать за этой сборной все равно было интересно.
Сорина на дебютном чемпионате мира стала восьмой в скиатлоне, пятой в разделке, а после девятого места в марафоне (в котором прежде не блистала никогда) была готова расплакаться. Очень хотелось личную медаль.
Яна Кирпиченко тоже на чемпионатах мира прежде не бывала. В Оберстдорфе у нее 10-е место в скиатлоне и 12-е на 30 км. Плюс отличный этап в эстафете.
В эстафете у девушек, к слову, серебро. Так высоко в этом виде программы россиянки на ЧМ не были с 2005-го. Когда еще выступала Юлия Чепалова.
А ведь сломалась вторая половина сезона
Суперталантов вроде Фриды Карлссон или Линн Сван у нас нет. Но общий уровень заметно растет. Движение идет в правильную сторону. И применительно к Пекину-22 команда подбирается очень боевая. Если все подойдут к Олимпиаде в оптимальной форме, то за медали там россиянки будут биться в каждой гонке. Причем как минимум трое — Непряева, Ступак и Сорина — явно рассчитывают и на личные подиумы. И это будет любопытно.
— Да, на Пекин смотрим с оптимизмом, — констатировала Елена Вяльбе. — В целом мы достойно выступили и на этом чемпионате мира. Сегодня после финиша плакала Алиса Жамбалова, ей было стыдно за свое выступление. При этом она еще толком дышать не может после перенесенного ковида. Это о многом говорит. Хорошо, что мы теперь огорчаемся, занимая 9-е и 12-е места. Еще пять лет назад прыгали до небес от счастья, что у нас две девчонки в топ-15, а теперь вот так. Безусловно, серьезно повлияла на выступление женской команды травма Наташи. Но я надеюсь, что пачку неприятностей мы получили в этом году, а в следующем нас эти проблемы минуют.
Владимир Иванов