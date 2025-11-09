Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Причем тут Украина и лыжники?» В России высказались о недопуске на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин признался, что не понимает недопуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2026, и подчеркнул, что никто бы не болел за лыжников с национальными флагами. Его слова приводит SVT.

Источник: РИА "Новости"

«Причем тут Украина и спортсмены, которые могли поехать на Олимпиаду в статусе, в котором не было бы ни одного упоминания о стране? Они были бы настолько ограничены в своих правах, по сравнению с теми же норвежскими лыжниками», — отметил он.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS). С тех пор решение продлевалось несколько раз, отстранение продлили также на заседании организации в октябре 2025 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше