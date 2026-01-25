Ричмонд
Лыжники Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России

Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт на этапе Кубка России в Коми.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лыжники Константин Тиунов и Егор Митрошин стали победителями командного спринта свободным стилем на седьмом этапе Кубка России, который прошел в селе Выльгорт (Республика Коми).

Представители первой команды Югры показали результат 17 минут 8 секунд. Второе место заняла первая команда Татарстана, которую представляли Сергей Ардашев и Иван Горбунов (отставание — 1 секунда), третье — первая команда Красноярского края в составе Дмитрия Жуля и Данилы Карпасюка (+1,1).

У женщин победили представительницы первой сборной Татарстана Христина Мацокина и Вероника Степанова (19.55,3), серебро завоевали Екатерина Булычева и Алена Баранова (Ленинградская область — 1; +0,2), бронзу — Ольга Царева и Дарья Канева (Республика Коми — 1; +1,3).

Финал Кубка России пройдет в Апатитах и Кировске Мурманской области с 28 марта по 5 апреля.