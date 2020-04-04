Моисеев: Пятиборцы, занимавшиеся в Новогорске до конца марта, не заражены коронавирусом

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. В «Новогорске» с начала этой недели имели возможность жить и продолжать подготовку только сборные России по художественной и спортивной гимнастике, а также синхронному плаванию. Пятиборцы, легкоатлеты, а также представители других видов спорта вынуждены были к 29 марта покинуть эту базу.

«Наши спортсмены не проходили тестирование на коронавирус. Но на момент, когда мы покидали Новогорск, никаких проблем не было, — сказал Моисеев. — Да и та же сборная по спортивной гимнастике туда еще не заехала. Но все наши спортсмены находятся на контроле, мы находимся с ними на постоянной связи, никаких случаев болезни нет».

Проведенное в начале недели тестирование всех людей, находившихся на тот момент на базе, выявило четырех человек, возможно пораженных коронавирусом. Это главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, гимнаст Сергей Найдин, а также два сотрудника «Новогорска». После этого команды по спортивной гимнастике и синхронному плаванию вынуждены были покинуть базу, а художественные гимнастки продолжили подготовку в условиях полной самоизоляции.