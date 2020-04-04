Моисеев: Пятиборцы, занимавшиеся в Новогорске до конца марта, не заражены коронавирусом
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Члены сборной России по современному пятиборью, покинувшие
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Члены сборной России по современному пятиборью, покинувшие
Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу
«Наши спортсмены не проходили тестирование на коронавирус. Но на момент, когда мы покидали Новогорск, никаких проблем не было, — сказал Моисеев. — Да и та же сборная по спортивной гимнастике туда еще не заехала. Но все наши спортсмены находятся на контроле, мы находимся с ними на постоянной связи, никаких случаев болезни нет».
Проведенное в начале недели тестирование всех людей, находившихся на тот момент на базе, выявило четырех человек, возможно пораженных коронавирусом. Это главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, гимнаст Сергей Найдин, а также два сотрудника «Новогорска». После этого команды по спортивной гимнастике и синхронному плаванию вынуждены были покинуть базу, а художественные гимнастки продолжили подготовку в условиях полной самоизоляции.
Повторный тест на коронавирус, который сдал Родионенко, оказался отрицательным.