Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор

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Совместный снимок появился на страничке Севастьяновой в Instagram. Россиянка никак не подписала фото, что и послужило появлению слухов о возможном романе. Спустя пару дней Каролина прервала молчание.

«Ребята, перестаньте задавать мне эти вопросы! Я подошла к Конору со своим парнем, а он был со своей женой», — призналась гимнастка в stories.

Севастьянова связала свою жизнь с гимнастикой в юном возрасте. Одна из воспитательниц в детском саду обратила внимание на гибкость девочки и посоветовала родителям отдать Каролину в гимнастику.

Но шикарной карьеры Каролины могло и не случиться. Когда Севастьяновой исполнилось девять, ее тренер ушла в декрет. Молодая гимнастка не захотела заниматься у другого специалиста и ушла из спорта.

Спустя пару лет Каролина поняла, что не может жить без гимнастики и вернулась к тренировкам.

Севастьянова начала заниматься с удвоенной силой, проводя на ковре по 12 часов в день.

Вскоре тренировки начали приносить свои плоды. В 2010 году Севастьянова выиграла золотую медаль на юношеских Олимпийских играх, завоевав высшую награду в командном многоборье.

Но главным годом в спортивной карьере Севастьяновой стал 2012-й. Сначала Каролина добилась успеха на чемпионате Европы, добыв сразу две награды высшей пробы. А летом гимнастка завоевала самую ценную награду в мировом спорте — золото Олимпийских игр.

После Игр Севастьянова объявила о завершении карьеры и ушла из гимнастики. Решение 17-летней спортсменки стало шоком для общественности.

«Я ушла на вершине своей карьеры. Моя мечта и желание детства исполнились, поэтому я ни о чем не жалею», — признавалась девушка.

После ухода из гимнастики Севастьянова посвятила себя глянцу, снимаясь для модных журналов. Каролина часто публикует эффектные фото в своем Instagram, на который подписаны более 400 тысяч человек.

Завершив карьеру, Каролина продолжила оставаться одним из главных ньюсмейкеров спортивного мира. Севастьянова — одна из самых завидных невест России, девушке приписывали множество романов с известными людьми.

По слухам, самым статусным женихом Севастьяновой был Александр Овечкин, который ради гимнастки расстался с Марией Кириленко. СМИ сообщали, что хоккеист даже успел познакомить Каролину со своими родителями, но в итоге страсть быстро угасла, и их роман завершился.