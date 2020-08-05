Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Анжи
Махачкала
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Нч
Ессентуки
Футбол. Кубок России
19:00
Форте
Кубань Холдинг
Хоккей. НХЛ
19:00
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Вольфсбург
Хоккей. НХЛ
05:45
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд
43
Хоккей. НХЛ
21:30
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
Хоккей. НХЛ
23:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
14
Хоккей. НХЛ
01:45
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
26
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор

Хоть Конор Макгрегор и завершил свою карьеру, но экстравагантный ирландец продолжает оставаться на первых полосах СМИ всей планеты. Недавно бывший чемпион UFC был замечен в компании эффектной российской гимнастки, чем моментально спровоцировал слухи о своем разводе. Знакомьтесь, Каролина Севастьянова.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Совместный снимок появился на страничке Севастьяновой в Instagram. Россиянка никак не подписала фото, что и послужило появлению слухов о возможном романе. Спустя пару дней Каролина прервала молчание.

«Ребята, перестаньте задавать мне эти вопросы! Я подошла к Конору со своим парнем, а он был со своей женой», — призналась гимнастка в stories.

Севастьянова связала свою жизнь с гимнастикой в юном возрасте. Одна из воспитательниц в детском саду обратила внимание на гибкость девочки и посоветовала родителям отдать Каролину в гимнастику.

Но шикарной карьеры Каролины могло и не случиться. Когда Севастьяновой исполнилось девять, ее тренер ушла в декрет. Молодая гимнастка не захотела заниматься у другого специалиста и ушла из спорта.

Спустя пару лет Каролина поняла, что не может жить без гимнастики и вернулась к тренировкам.

Севастьянова начала заниматься с удвоенной силой, проводя на ковре по 12 часов в день.

Вскоре тренировки начали приносить свои плоды. В 2010 году Севастьянова выиграла золотую медаль на юношеских Олимпийских играх, завоевав высшую награду в командном многоборье.

Но главным годом в спортивной карьере Севастьяновой стал 2012-й. Сначала Каролина добилась успеха на чемпионате Европы, добыв сразу две награды высшей пробы. А летом гимнастка завоевала самую ценную награду в мировом спорте — золото Олимпийских игр.

После Игр Севастьянова объявила о завершении карьеры и ушла из гимнастики. Решение 17-летней спортсменки стало шоком для общественности.

«Я ушла на вершине своей карьеры. Моя мечта и желание детства исполнились, поэтому я ни о чем не жалею», — признавалась девушка.

После ухода из гимнастики Севастьянова посвятила себя глянцу, снимаясь для модных журналов. Каролина часто публикует эффектные фото в своем Instagram, на который подписаны более 400 тысяч человек.

Завершив карьеру, Каролина продолжила оставаться одним из главных ньюсмейкеров спортивного мира. Севастьянова — одна из самых завидных невест России, девушке приписывали множество романов с известными людьми.

По слухам, самым статусным женихом Севастьяновой был Александр Овечкин, который ради гимнастки расстался с Марией Кириленко. СМИ сообщали, что хоккеист даже успел познакомить Каролину со своими родителями, но в итоге страсть быстро угасла, и их роман завершился.

Сейчас девушка счастлива в отношениях с бизнесменом Александром Мазановым, с которым часто публикует совместные снимки.

Читайте также
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор
Федерация хочет запретить Косторной выступать за школу Плющенко
Драма русской суперзвезды НХЛ. Панарин первым едет в отпуск
Матчами 1/8 финала Лиги Европы возобновятся футбольные еврокубки
Бобровский крутился как белка в колесе. Но «Флорида» безнадежна
«Спартак» сделал предложение чемпиону Европы по футболу
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Стало известно, сколько Юран получил за расставание с «Химками»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь