Сборная России по плаванию с рекордом мира выиграла микст-эстафету 4×50 м комплексом на ЧЕ

Сборная России в составе Марии Каменевой, Арины Сурковой, Климента Колесникова и Владимира Морозова показала результат 1 минута 36,22 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен сборной США (1.36,40) 13 декабря 2018 года.

В активе сборной России на текущем турнире восемь медалей — три золотые, три серебряные и две бронзовые, российская команда лидирует в общем зачете. Второе место занимают итальянцы (2−1−5), третье — голландцы (2−1−1).