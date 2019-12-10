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10 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Ефимова: Решение WADA по России кажется мне политизированным

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова заявила, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта кажется ей политизированным.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. WADA приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» российских спортсменов, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. Также агентство постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

«Этот вердикт кажется мне политизированным. Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешаны в этой ситуации с РУСАДА и WADA, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры», — цитирует Ефимову RT.

«С каждым годом всё становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхенчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только всё ещё сложнее. На этот раз санкции рассчитаны на четыре года и касаются всех международных турниров. Необходимо думать, что и как делать, как отбираться на соревнования. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но не предполагала, что будет настолько жёстко», — заявила Ефимова.

Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро Ефимова не была допущена к участию в Играх из-за допинг-инцидента в прошлом. Спортсменка подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и была оправдана, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) из трех человек допустила ее до Олимпиады.

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