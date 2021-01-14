СМИ: Олимпийский чемпион по плаванию Келлер обвиняется в участии в штурме Капитолия

По информации источника, специальному агенту ФБР удалось установить личность спортсмена, опираясь на общедоступные видеозаписи и фотографию из его водительских прав. Также 38-летнего Келлера опознали его товарищи по команде.
Отмечается, что в обвинительных документах нет подробного описания того, что Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались вытеснить его и других людей из здания. Пловцу были предъявлены обвинения в создании препятствий для правоохранительных органов, умышленном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.
Келлер — двукратный чемпион Олимпийских игр в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Кроме того, в активе спортсмена серебро в эстафете на той же дистанции, две бронзовые награды на 400 метров вольным стилем. Дважды он становился чемпионом мира в эстафете, завоевал серебряную и две бронзовые награды мирового первенства.
Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа 6 января пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.