Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:30
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
51
Футбол. Зарубежный
23:00
Арсенал
Кристал Пэлас
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
01:30
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
63
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
12:42 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Олимпийский чемпион по плаванию Келлер обвиняется в участии в штурме Капитолия

ТАСС, 14 января. Власти США предъявили обвинения двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру за участие в штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает издание New York Times.

Наверх
Источник: AP 2020

По информации источника, специальному агенту ФБР удалось установить личность спортсмена, опираясь на общедоступные видеозаписи и фотографию из его водительских прав. Также 38-летнего Келлера опознали его товарищи по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что в обвинительных документах нет подробного описания того, что Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались вытеснить его и других людей из здания. Пловцу были предъявлены обвинения в создании препятствий для правоохранительных органов, умышленном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Келлер — двукратный чемпион Олимпийских игр в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Кроме того, в активе спортсмена серебро в эстафете на той же дистанции, две бронзовые награды на 400 метров вольным стилем. Дважды он становился чемпионом мира в эстафете, завоевал серебряную и две бронзовые награды мирового первенства.

Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа 6 января пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.

Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
«Тоттенхэм» упустил победу в лондонском дерби
«Бавария» покинула Кубок Германии, проиграв клубу 2-й бундеслиги
«Тампа» обыграла «Чикаго» в НХЛ. Василевский отразил 22 броска
Российский новичок НХЛ повторил достижение 21-летней давности
«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в стартовом матче сезона НХЛ
Хореограф группы Тутберидзе вызвал Плющенко на дуэль
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь