СМИ: Олимпийский чемпион по плаванию Келлер обвиняется в участии в штурме Капитолия

По информации источника, специальному агенту ФБР удалось установить личность спортсмена, опираясь на общедоступные видеозаписи и фотографию из его водительских прав. Также 38-летнего Келлера опознали его товарищи по команде.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1f25f7d64c85b5e0037f" data-vnd="1f25f7d64c85b5e0037f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1f25f7d64c85b5e0037f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что в обвинительных документах нет подробного описания того, что Келлер делал в Капитолии, за исключением того факта, что офицеры пытались вытеснить его и других людей из здания. Пловцу были предъявлены обвинения в создании препятствий для правоохранительных органов, умышленном проникновении или пребывании в закрытом здании или на территории без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Келлер — двукратный чемпион Олимпийских игр в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Кроме того, в активе спортсмена серебро в эстафете на той же дистанции, две бронзовые награды на 400 метров вольным стилем. Дважды он становился чемпионом мира в эстафете, завоевал серебряную и две бронзовые награды мирового первенства.