«Вы что творите?» Полиция жёстко задержала заслуженного тренера России по плаванию

«Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать», — прокомментировала инцидент Симонова.

«Вы что делаете-то? Вы что творите? Заслуженный тренер России, отпустите его», — эмоционально высказывалась Симонова на видео. «Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду», — сказал сам Ильин во время задержания.