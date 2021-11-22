«Вы что творите?» Полиция жёстко задержала заслуженного тренера России по плаванию

«Так бы преступников задерживали! Меня тоже хотели заломать», — прокомментировала инцидент Симонова.
«Вы что делаете-то? Вы что творите? Заслуженный тренер России, отпустите его», — эмоционально высказывалась Симонова на видео. «Не надо мне сворачивать руки, я сам спокойно пойду», — сказал сам Ильин во время задержания.
63-летний Ильин — представитель новосибирской школы плавания, подготовивший целую плеяду выдающихся спортсменов: двукратную чемпионку Европы 2008 года, пятикратную рекордсменку Европы в плавании на короткой воде Валентину Артемьеву, многократную чемпионку и рекордсменку России, чемпионку Европы 2008 года, призёра Всемирной Универсиады 2009 года Алёну Алексееву, чемпиона мира, Европы и России в плавании на короткой воде, трёхкратного рекордсмена мира и Европы, четырёхкратного России, победителя Всемирной универсиады 2007 года Сергея Гейбеля.