Тренер Ильин высказался о скандале, связанным с его нежеланием носить маску

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Во вторник Московский районный суд Санкт-Петербурга сообщил, что отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении Ильина на 25 ноября.

«Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет, постановление правительства Ленинградской области мне не показывают и не ознакамливают. Этим полицейским я не верю на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать, по закону о полиции — они сами нарушают закон, а требуют с граждан», — сказал Ильин.

«Заседания не было, вот меня опять ведут: не составили протокол задержания, но повели в “обезьянник” опять. Просил, хоть кто-нибудь — покажите мне закон, постановление. Чего мне надевать маску? Я не могу дышать свободно», — добавил тренер.

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В понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера, 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На опубликованном видео Симонова требовала от сотрудников полиции освободить Ильина.