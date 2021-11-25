Тренер Ильин высказался о скандале, связанным с его нежеланием носить маску

Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Витязь
Футбол. Еврокубки
18:30
Кайрат
Базель
Футбол. Еврокубки
18:30
Флора
Партизан
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Локомотив
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:45
Мидтьюлланн
Брага
Футбол. Еврокубки
20:45
Црвена Звезда
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:45
Бетис
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо З
Генк
Футбол. Еврокубки
20:45
Рапид В
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
ХИК
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:45
Маккаби Хайфа
Унион Б
Футбол. Еврокубки
20:45
Линколн
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:45
Слован Бр
ПАОК
Футбол. Еврокубки
20:45
Мура
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Омония
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Оттава
63
Хоккей. НХЛ
06:00
Аризона
Эдмонтон
35
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Торонто
26
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Каролина
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брённбю
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСВ
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Монако
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Айнтрахт Ф
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Анортосис Фамагуста
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Буде-Глимт
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Раннерс
ЧФР
Футбол. Еврокубки
23:00
Яблонец
АЗ
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Анахайм
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Вегас
25
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Рейнджерс
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Сент-Луис
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Бостон
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Монреаль
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Виннипег
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Миннесота
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Ванкувер
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Филадельфия
ОТ
21
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
13:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Ильин высказался о скандале, связанным с его нежеланием носить маску

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин заявил, что ему никто не показывал закон, согласно которому проводилось его задержание в аэропорту Санкт-Петербурга и заседание суда, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Тренер Ильин сорвал заседание в суде, снова отказавшись надеть маску

Во вторник Московский районный суд Санкт-Петербурга сообщил, что отложил рассмотрение протокола об административном правонарушении за отказ надеть маску в отношении Ильина на 25 ноября.

«Мне опять сказали надевать маску. Я прошу предъявить закон, что мне инкриминируется, мне никто не предъявляет, постановление правительства Ленинградской области мне не показывают и не ознакамливают. Этим полицейским я не верю на слово. Есть документы, которые мне обязаны показать, по закону о полиции — они сами нарушают закон, а требуют с граждан», — сказал Ильин.

«Заседания не было, вот меня опять ведут: не составили протокол задержания, но повели в “обезьянник” опять. Просил, хоть кто-нибудь — покажите мне закон, постановление. Чего мне надевать маску? Я не могу дышать свободно», — добавил тренер.

Читайте также
Против российской пловчихи завели уголовное дело после конфликта из-за маски

В понедельник пловчиха Виталина Симонова в Instagram опубликовала видео с задержанием в аэропорту ее тренера, 63-летнего Ильина. По словам спортсменки, его задержали за отказ надеть маску. На опубликованном видео Симонова требовала от сотрудников полиции освободить Ильина.

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что Ильин в аэропорту Пулково в ответ на правомерные требования полицейских оказал им неповиновение, совершив административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ. Наблюдавшая за происходящим спортсменка Симонова публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Читайте также
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Нокаут в бикини: секс-символ ММА поделилась нереальной фотосессией
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь