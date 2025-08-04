Величайшие победы российского плавания на чемпионатах мира. Золото Сингапура — тоже здесь

На ЧМ-2025 у него не получился этап кролевой эстафеты, и наша сборная не попала в финал. У него не получилась личная дистанция на 100 м на спине, где он остался только шестым, хотя медаль, казалось бы, гарантирована. Однако Климент отыгрался за все неудачи на полтиннике, проплыв с рекордом чемпионатов мира и вторым результатом в истории. Первый принадлежит ему же. Победа вышла настолько крутой, насколько это вообще возможно. Соперники, ближайшим из которых стал россиянин Павел Самусенко, проиграли на такой короткой дистанции полсекунды!