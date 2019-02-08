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17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арина Соболенко: Я никогда не говорила, что Шарапова — мой кумир

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отметила, что у нее не было кумира в детстве, но нравилось смотреть, как играет Мария Шарапова.

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Источник: РИА "Новости"

— Я никогда не говорила, что Мария — мой кумир, — приводит RT слова Шараповой. — Просто в детстве мне нравилось смотреть, как она играет. Также мне всегда импонировал стиль Серены Уильямс и Вики Азаренко, их характеры.

Также Соболенко подчеркнула, что ей нравятся сравнения с Сереной Уильямс.

— Конечно, это очень приятно. Все же Серена в свои лучшие годы была абсолютно непобедима! — заявила спортсменка. — Разве не может не радовать сравнение с такой спортсменкой? Я бы позаимствовала у неё её спокойствие, наглость и уверенность. Она умеет в нужный момент собраться, взять и забрать своё. У меня тоже есть эти качества, но они не так сильно развиты, как у Уильямс.

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