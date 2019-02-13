Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аякс0
Реал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кан0
Нант1
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен2
Страсбур1
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован3
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс2
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак0
СКА2
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо5
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ2
Торпедо НН3
Хоккей. НХЛ
14.02
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг4
Витязь1
Хоккей. КХЛ
17:00
ТракторБ1
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
14.02
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
8Клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграл Супербоул
10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
08:18 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира ATP в Роттердаме

ТАСС, 13 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл голландцу Таллону Грикспору в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет $2,1 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу голландского спортсмена.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Хачанов был посеян в Нидерландах под вторым номером, Грикспор же получил wild card (специальное приглашение). Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой ATP.

Во втором круге Грикспор сыграет с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Тсонга и итальянцем Томасом Фаббиано. Также на турнире принимает участие россиянин Даниил Медведев (5), который позже в рамках первого раунда встретится с французом Жереми Шарди.

Соревнования в Роттердаме продлятся до 17 февраля.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
«Старики работают»: как сложилась судьба Татьяны Тарасовой
«Приятно обыграть “Зенит”»: турки поиздевались над россиянами
Российскому биатлону не дают подписать спонсора на 100 миллионов
Экс-российская биатлонистка приступила к поискам новой сборной
У Икарди конфликт с «Интером». На этот раз точно из-за жены
Новый скандал в КХЛ. У игрока отобрали две шайбы за две минуты
«Аякс» принимает «Реал» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь