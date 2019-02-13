Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира ATP в Роттердаме

Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу голландского спортсмена.

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Хачанов был посеян в Нидерландах под вторым номером, Грикспор же получил wild card (специальное приглашение). Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой ATP.

Во втором круге Грикспор сыграет с победителем матча между французом Жо-Вильфридом Тсонга и итальянцем Томасом Фаббиано. Также на турнире принимает участие россиянин Даниил Медведев (5), который позже в рамках первого раунда встретится с французом Жереми Шарди.