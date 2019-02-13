Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира ATP в Роттердаме
ТАСС, 13 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл голландцу Таллону Грикспору в матче первого круга турнира Ассоциации
ТАСС, 13 февраля. Россиянин Карен Хачанов проиграл голландцу Таллону Грикспору в матче первого круга турнира Ассоциации
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу голландского спортсмена.
Хачанов был посеян в Нидерландах под вторым номером, Грикспор же получил wild card (специальное приглашение). Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой ATP.
Во втором круге Грикспор сыграет с победителем матча между французом
Соревнования в Роттердаме продлятся до 17 февраля.