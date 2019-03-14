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08:52 (мск), источник: ТАСС

Хачанов победил Изнера и сыграет с Надалем в четвертьфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 14 марта. Россиянин Карен Хачанов одержал победу над американцем Джоном Изнером в матче 1/8 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу российского спортсмена, посеянного на турнире под 12-м номером. Изнер имел восьмой номер посева. В четвертьфинале соперником Хачанова станет испанец Рафаэль Надаль (2).

Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 марта. Призовой фонд турнира составляет $8,4 млн. Действующим победителем является аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

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