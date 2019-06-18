Мария Шарапова вернулась в теннис спустя полгода и сразу победила

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

За эти 4,5 месяца Шарапова успела вернуться в США, перенести операцию и восстановиться, причем к началу травяного сезона. Первым турниром после возвращения стал Mallorca Open.

«С плечом все в порядке. Я взяла перерыв, чтобы вернуться, и мне кажется, у меня очень хорошие шансы на первом турнире. Пропускать несколько месяцев было тяжело, но с точки зрения плеча, я даю себе очень хороший шанс. Каждый матч будет хорошей проверкой», — сказала Мария в интервью wtatennis.com.

В первом круге Mallorca Open россиянка встречалась со словачкой Викторией Кужмовой. Букмекеры шансы теннисисток на победу считали примерно равными, словачка даже была фаворитом — 1,89 против 1,92.

Жеребьевку выиграла Кужмова, выбрала прием. Шарапова взяла свою подачу под ноль, во втором гейме отыгралась с 0:30 и сделала брейк — 2:0. Но в третьем допустила две двойные ошибки, тем самым подарив Кужмовой два брейк-пойнта — со второй попытки словачка все же смогла брейкануть. И уже в следующем гейме Кужмова счет сравняла — 2:2.

Затем теннисистки по очереди брали свои подачи, а в 11-м гейме Шарапова сделала три двойные и проиграла гейм, хотя и вела 40:15. Но тут же сделала обратный брейк, обеспечив тай-брейк.

В 13-м гейме обе девушки могли закрывать сет, но в решающий момент ошибались. В итоге Шарапова все-таки дожала Кужмову 10:8 и повела по сетам 1:0.

Если в первом сете Мария лишь местами напоминала саму себя, то во втором просто уничтожила Кужмову. Первый мяч Кужмова выиграла лишь в третьем гейме при счете 0:40. Однако больше двух мячей в геймах второго сетах словачка так и не взяла. Мария забрала сет под ноль и пошла готовиться к новой сопернице, которой станет победитель пары Кербер — Бонавентюр.