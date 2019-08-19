Медведев выиграл первый Мастерс в карьере и стал пятым в мире. Наших не было так высоко почти 10 лет
Теперь Даниил официально игрок элиты.
Теперь Даниил официально игрок элиты.
В воскресенье на Мастерсе в американском городе Цинциннати, расположенном в штате Огайо, проходило сразу два финала с участием россиян.
Первыми на корт выходили женщины — Светлана Кузнецова встречалась с американкой Мэдисон Киз. Для 34-летней россиянки выход в решающий матч уже стал удивительным достижением — она приехала в США в роли 153-й ракетки мира и вообще еле пересекла границу
На пути к финалу Света обыграла трех представительниц топ-10 — американку Слоан Стивенс, чешку Каролину Плишкову и Эшли Барти из Австралии. К сожалению, на финал ее не хватило. Кис победила в двух партиях — 7:5, 7:6. Обидно, что в обоих сетах россиянка вела с брейком, но ее соперница в решающий момент добавляла и забирала важные розыгрыши.
Несмотря на это поражение Кузнецова взлетит в рейтинге почти 100 позиций. Теперь она плотно в первой сотне, откуда выпала год назад
Даниил Медведев был призван сделать этот вечер для России праздничным. 23-летний теннисист проводит просто сумасшедшую вторую половину лета. Он вышел в третий финал подряд (второй — серии «Мастерс 1000»). Даня до игры вел себя так, будто подобные матчи для него уже дело привычное — улыбался и позировал на съемках, успевая поглощать банан в секундных перерывах между предстартовыми мероприятиями.
Медведеву противостоял 28-летний бельгиец Давид Гоффен.
Россиянин начал матч легко, сделал брейк и повел со счетом 4:1. Казалось, что вчерашний тяжелый матч с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем только добавил ему сил. Однако Гоффен решил, что все же стоит сопротивляться и стал рисковать. Бельгиец несколько раз красиво пробил по линии, а также умело чередовал мощные удары с филигранными укороченными. Это помогло ему сделать обратный брейк — 4:4.
В концовке партии шла равная игра. Даниил стал успевать за укороченными Гоффена, но несколько раз крайне обидным образом попадал в ракетку соперника.
Все прикатилось к
Второй сет Даня начал с брейка. Он был круче соперника всю партию, однако Гоффен всякий раз чудом сохранял подачу, держа в уме возможный обратный брейк.
И этот шанс был у бельгийца, когда россиянин вел 5:4 и подавал на титул. За счет активных действий Давид повел 30:0, а следом и 40:15. Медведев в свойственной ему манере психанул и едва не расколотил ракетку. Как ни странно, эта встряска положительно повлияла на россиянина. Он взял в себя руки и… Сначала убил соперника мощнейшей второй подачей, а затем зарядил три эйса подряд. 6:4. Медведев взял свой первый «Мастерс» в карьере.
Теперь к приятным последствиям этой победы.
— Медведев попал в первую пятерку мирового рейтинга. В последний раз в топ-5 из россиян был Николай Давыденко в далеком 2010-м году;.
— Медведев стал пятым российским теннисистом, победившим на Мастерсе. До этого титулы брали Марат Сафин, Давыденко, Андрей Чесноков и Карен Хачанов;.
— Медведев первым из россиян выиграл турнир в Цинциннати.
Бесился после того, как упустил преимущество в первом сете при счете 4:1. Было разочарование. С Давидом вообще тяжело бороться, он играет волнами — 3−4 гейма хорошо проводит, а потом может отдать. Потом включает
какую-топятую передачу и резко добавляет. Важно пережидать эти вспышки и ловить его. На счете 5:3 тело почувствовало, что это конец турнира. Начало сводить все сводить тело впервые за эти три недели. Хорошо, что сумел дожать Гоффена при счете 15:40.