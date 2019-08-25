Осака лидирует в рейтинге WTA, Касаткина — 42-я
На сайте WTA опубликована новая версия рейтинга ассоциации. Лидерство сохранила японская теннисистка Наоми Осака.
На сайте WTA опубликована новая версия рейтинга ассоциации. Лидерство сохранила японская теннисистка Наоми Осака.
Второе место занимает австралийка Эшли Барти, третье — чешка Каролина Плишкова. Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина на 42-м место.
Рейтинг WTA
26 августа
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 баллов.
2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4492.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4386.
7 (7). Кики Бертенс (Голландия) — 4325.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.
9 (10). Мэдисон Киз (США) — 3267.
10 (11). Слоан Стивенс (США) — 3189.
42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1330.
43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1273.
45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1180.
51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1074.
61 (60). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969.
63 (62). Светлана Кузнецова (Россия) — 936.
72 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 864.
84 (93). Анна Блинкова (Россия) — 706.
85 (85). Вера Звонарева (Россия) — 700.
87 (87). Мария Шарапова (Россия) — 696.
98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630.