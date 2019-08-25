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10:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Осака лидирует в рейтинге WTA, Касаткина — 42-я

На сайте WTA опубликована новая версия рейтинга ассоциации. Лидерство сохранила японская теннисистка Наоми Осака.

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Источник: Reuters

Второе место занимает австралийка Эшли Барти, третье — чешка Каролина Плишкова. Лучшая среди россиянок Дарья Касаткина на 42-м место.

Рейтинг WTA

26 августа

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6606 баллов.

2 (2). Эшли Барти (Австралия) — 6501.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6315.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4743.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4492.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4386.

7 (7). Кики Бертенс (Голландия) — 4325.

8 (8). Серена Уильямс (США) — 3935.

9 (10). Мэдисон Киз (США) — 3267.

10 (11). Слоан Стивенс (США) — 3189.

42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1330.

43 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1273.

45 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1180.

51 (51). Вероника Кудерметова (Россия) — 1074.

61 (60). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969.

63 (62). Светлана Кузнецова (Россия) — 936.

72 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 864.

84 (93). Анна Блинкова (Россия) — 706.

85 (85). Вера Звонарева (Россия) — 700.

87 (87). Мария Шарапова (Россия) — 696.

98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 630.

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