Медведев идет за титулом: чего ждать от россиян на US Open
Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев претендуют на прорыв в стартовавшем в
Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев претендуют на прорыв в стартовавшем в
Последний российский финал на US Open датирован далеким уже 2010 годом, когда Вера Звонарева оказалась не готова к противостоянию с бельгийкой Ким Клийстерс и взяла у действующей чемпионки соревнований только три гейма (2:6, 1:6).
Титул же представители России брали в 2006 году. Тогда Мария Шарапова разобралась с находившейся в верхней точке карьеры другой бельгийкой — Жюстин
Мужчины же не знают побед на американском «шлеме» и вовсе с 2000 года. Тогда куражный «мушкетер» Марат Сафин уничтожил легендарного Пита Сампраса в трех сетах не оставив теннисисту из США, долгое время возглавлявшему мировой рейтинг и взявший пять US Open в карьере, никаких шансов (6:4, 6:3, 6:3).
Последние годы российский теннис не знал больших успехов, но ситуация меняется прямо сейчас кардинально, а в целом
Женщины брали US Open дважды, причем в 2004 году Светлана Кузнецова разбила Елену Дементьеву (6:3, 7:5) в российском финале, а в 2007 году Кузнецова еще уступила
У мужчин, правда, победа Сафина была единственным финалом, но Евгений Кафельников и Николай Давыденко по два раза каждый останавливаались в шаге от решающего матча.
В этом году от наших мужчин можно и нужно ожидать прорыва. Их в основной сетке всего четверо благодаря пробившемуся через квалификацию Евгению Донскому. Ему, конечно, будет сложно рассчитывать на высокий результат — уже в первом круге предстоит тяжелая встреча с 12-м сеяным, молодым хорватом Борной Чоричем.
Зато три других наших теннисиста, ровесники Чорича, как и он, давно считающиеся будущим мужского тенниса, наконец, похоже, становятся его настоящим.
В меньшей степени это касается пребывающего в пятом десятке мирового рейтинга Андрея Рублева, но его позиции есть объяснение — он очень долго восстанавливался от тяжелой травмы.
Зато за полторы недели до USO он уверенно переиграл не
Впрочем, бояться Андрею совершенно нечего. В единственной их встрече в туре (на юниорском итоговом турнире в 2018 году) грек победил в пяти партиях (играли до побед в четырех геймах), а вот, в свое время, на челленджере верх брал россиянин.
Загадывать, на что Андрей способен в
От Карена Хачанова и Даниила Медведева ожидания, конечно, выше. Совсем недавно их было бы больше от первого, но Даниил за последний месяц сыграл в трех финалах (на пути к одному обыграв Карена), разбил Новака Джоковича, выиграл «Мастерс» в Цинциннати и поднялся на пятое место в рейтинге ATP.
В
А вот в четвертьфинале, если наш теннисист не допустит обидной осечки, ему предстоит встреча с первым номером рейтинга Новаком Джоковичем. Даниил уже стал для Ноле неудобным соперником, но и настрой у серба будет оттого еще более серьезным.
И вот если в таком матче успех будет сопутствовать первому номеру России, то перед ним откроется путь к первому титулу на «шлеме» в карьере.
Все в порядке с перспективами и у ушедшего немного в тень Хачанова. Да, в последнее время он выступал менее удачно, но он достаточно свеж и тоже голоден до побед. Кроме того, Карен отчаянно борется за попадание на итоговый турнир года в Лондоне, занимая в гонке 18-ю позицию (в рейтинге за 52 недели он девятый).
Сетка сложная, интересная и вполне доступная для россиянина. Хачанов обладает очень мощным игровым стилем, и если найдет равновесие ментальное, то встанет в один ряд фаворитов турнира со своим другом Медведевым.
К сожалению, ждать побед от россиянок в женской сетке особенно не приходится, хотя девушек в одиночном разряде у нас
Но вот первый номер страны Дарья Касаткина, например, уже уступила в драматичном трехсетовике Йоханне Конте, правда сезон у Касаткиной совсем не задался с самого начала, и при балансе побед и поражений в году 9−16 ей изначально особенно не было на что рассчитывать.
По традиции, несмотря на все проблемы, мы ждем удачного выступления от Марии Шараповой, но она уже в первом круге волею жребия попала на своего злого гения Серену Уильямс.
Мария при двух давнишних победах над американкой проиграла ей 19 личных поединков, и вряд ли сейчас находится в той форме, чтобы обыграть самую титулованную теннисистку современности, пусть у самой Серены тоже полно проблем в игре.
Впрочем, чудеса ей предстоит показывать уже со второго круга, где вырисовыввется матч со Слоан Стивенс (если ту не остановит Анна Калинская), потом Алена Остапенко или Гарбинье Мугуруса, а в четвертом круге уже Петра Квитова.
В общем, Кузнецовой нужно будет играть с настоящим вдохновением, но ведь речь идет о чемпионке и финалистке Открытого чемпионата США, так что женская «бочка дегтя» может обернуться и приятной неожиданностью.
Александр Седов
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