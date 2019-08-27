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04:16 (мск), источник: Интерфакс

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.

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Источник: AP 2019

Результат встречи — 6:1, 6:1 в пользу Уильямс.

Теперь на счету Серены Уильямс 20 побед над Шараповой при двух поражениях.

В настоящее время Уильямс является восьмой ракеткой мира. Она 23 раза выиграла турниры Большого шлема в одиночном разряде, из них шесть раз — US Open (в 1999, 2002, 2008, с 2012 по 2014 годы).

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Что касается Шараповой, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 87-е место. Россиянка пять раз выиграла турниры Большого шлема, в том числе один раз (2006 г.) — US Open.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США проходят с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57 млн 238,700 тыс.

US Open традиционно закрывает календарную программу ежегодной серии турниров Большого шлема. В эту серию также входят Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) и Уимблдонский турнир (Wimbledon) в Великобритании.

Действующим победителем US Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском — японка Наоми Осака.

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