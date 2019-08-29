Осака вышла в третий круг US Open
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Японка Наоми Осака пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Японка Наоми Осака пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Первая ракетка мира Осака в матче второго круга обыграла польку Магду Линетт со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.
Следующей соперницей Осаки станет победительница матча между американкой Коко Гауфф и венгеркой Тимей Бабош.