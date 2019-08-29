Даниил Медведев вышел в третий раунд US Open
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий раунд Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий раунд Открытого чемпионата США, который проходит в
Медведев, получивший от организаторов пятый номер посева, во втором раунде победил боливийца Уго Деллиена со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты.
Следующим соперником Медведева станет победитель встречи между испанцем Фелисиано Лопесом и японцем Ёсихито Нисиокой.