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29 августа, источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев вышел в третий раунд US Open

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий раунд Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев, получивший от организаторов пятый номер посева, во втором раунде победил боливийца Уго Деллиена со счетом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты.

Следующим соперником Медведева станет победитель встречи между испанцем Фелисиано Лопесом и японцем Ёсихито Нисиокой.

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