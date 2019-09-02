Медведев об инциденте с болельщиками в третьем круге US Open: Я был идиотом

«Если говорить о прошлом матче, то я был идиотом, честно говоря. Я сделал некоторые вещи, которыми не могу гордиться. Я стараюсь лучше вести себя на корте, поскольку убежден, что являюсь хорошим человеком за его пределами», — приводятся слова Медведева на официальном сайте турнира.

«Что касается сегодняшней игры, то, я думаю, во время матча был полностью сконцентрирован. После игры я немного заигрывал с болельщиками, надеюсь, что это повеселило меня и их. Мы все знаем, какая публика бывает в Нью-Йорке. Мне кажется, там самая наэлектризованная атмосфера в мире. Обычно я не проявляю сильных эмоций после победы, если проигрываю, просто пожимаю руку сопернику, поздравляю его и иду в раздевалку. Если говорить о танце, то я был так счастлив, что решил сделать что-то особенное, поскольку впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Большого шлема», — отметил Медведев.