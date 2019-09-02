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12:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев об инциденте с болельщиками в третьем круге US Open: Я был идиотом

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что сожалеет о своем поведении во время матча третьего круга Открытого чемпионата США против испанца Фелисиано Лопеса.

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Источник: Reuters

Во время встречи Медведев повздорил со зрителями, он показал трибунам средний палец. Впоследствии россиянин был оштрафован на 9 тысяч долларов.

«Если говорить о прошлом матче, то я был идиотом, честно говоря. Я сделал некоторые вещи, которыми не могу гордиться. Я стараюсь лучше вести себя на корте, поскольку убежден, что являюсь хорошим человеком за его пределами», — приводятся слова Медведева на официальном сайте турнира.

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В воскресенье посеянный под пятым номером Медведев в матче четвертого круга US Open победил немца Доминика Кепфера со счетом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Некоторые зрители свистели, после игры Медведев исполнил танец.

«Что касается сегодняшней игры, то, я думаю, во время матча был полностью сконцентрирован. После игры я немного заигрывал с болельщиками, надеюсь, что это повеселило меня и их. Мы все знаем, какая публика бывает в Нью-Йорке. Мне кажется, там самая наэлектризованная атмосфера в мире. Обычно я не проявляю сильных эмоций после победы, если проигрываю, просто пожимаю руку сопернику, поздравляю его и иду в раздевалку. Если говорить о танце, то я был так счастлив, что решил сделать что-то особенное, поскольку впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире Большого шлема», — отметил Медведев.

Место в полуфинале US Open россиянин оспорит в противостоянии со швейцарцем Станисласом Вавринкой.

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