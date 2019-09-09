Надаль: Все увидели, почему Медведев занимает 4-е место в рейтинге ATP

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В воскресенье 33-летний Надаль обыграл Медведева в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата США и в 19-й раз выиграл турнир серии Большого шлема.

«Потрясающий финал. Все увидели, почему Медведев теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге, хотя ему всего 23 года. Я держал игру под контролем, но он смог побороться и изменить ход матча — это было поразительно. Уверен, что у него будет еще много возможностей для побед», — приводит слова Надаля сайт ATP.