Надаль: Все увидели, почему Медведев занимает 4-е место в рейтинге ATP
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев по праву занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев по праву занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации
В воскресенье 33-летний Надаль обыграл Медведева в пятисетовом финальном матче Открытого чемпионата США и в 19-й раз выиграл турнир серии Большого шлема.
«Потрясающий финал. Все увидели, почему Медведев теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге, хотя ему всего 23 года. Я держал игру под контролем, но он смог побороться и изменить ход матча — это было поразительно. Уверен, что у него будет еще много возможностей для побед», — приводит слова Надаля сайт ATP.
«Эта победа очень важна для меня. Матч становился все более и более трудным, было сложно контролировать психологическое состояние. Сумасшедшая и очень эмоциональная игра. Болельщики, как и всегда, были удивительны, и все эти факты делали момент незабываемым. Но Даниил также создавал этот момент: то, как он сражался, как он играл — он чемпион», — подчеркнул испанец.