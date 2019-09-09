Медведев — о невероятном финале, Надале, страхе и лучшем лете
Главные цитаты Даниила Медведева и Рафаэля Надаля после финала US Open.
Главные цитаты Даниила Медведева и Рафаэля Надаля после финала US Open.
В почти пятичасовом матче россиянин ушел с 0−2 и вернулся в игру в пятом сете, но все же уступил испанцу — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
33-летний Надаль выиграл 19-й «мейджор», четыре из них — в
23-летний Медведев остановился в шаге от первого титула на турнире «Большого шлема». Россиянин после финального марафона старался держаться бодрым — и много шутил. К удовольствию публики, для которой он прошел путь от злодея до теннисиста, за которого хочется болеть.
— В первую очередь поздравляю Рафу: 19-й титул на «Большом шлеме» — это
— Если честно, уже прикидывал, что скажу после матча в своей речи, ведь это должно было случиться очень скоро, минут через 20. Проиграть первый финал в трех сетах, стараться и сражаться, но… И я подумал: хорошо, нужно бороться в каждом розыгрыше за каждый мяч — и посмотрим, как пойдет. Игра вышла долгой, но, к сожалению, закончилась не в мою пользу.
— О вас бы хотел сказать, ребята. Знаю, по ходу турнира я общался с вами не лучшим образом, но теперь скажу это
Как уже сказал, атмосфера здесь просто электрическая. Публика гудела в мой адрес, была причина. Но вы видели, что я тоже изменился, ведь я тоже человек, могу ошибаться. Спасибо всем большое от самого сердца. И последнее — но не по важности. Благодарю также мою команду. Всех, кто был в моей ложе эти две недели. Многое изменилось в этом году, включая этот финал. Без этих людей это было бы невозможно. Просто хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за поддержку в эти недели. Вы давали мне невероятную энергию. Спасибо моей семье, родителям, которые привели меня в теннис. И наверняка я всегда забываю
— Я определенно запомню этот вечер. Уверен, даже если говорить о Рафе с его 19 «Большими шлемами», то он помнит свой первый финал, пусть даже он его выиграл, а я проиграл. Знаете, это был потрясающий матч. Это невероятная история. Все лето — потрясающее для меня. И я запомню каждый его момент. У меня хорошая память, если речь о теннисе. И я обязательно буду помнить это, даже когда мне будет 70.
— Стоит говорить про все лето. Вы имеете в виду только US Open? Что ж, это потрясающий опыт. Моя жена (Дарья) всегда говорит мне, что мне порой стоит быть довольным собой, потому что я нам самом деле очень самокритичен. Например, сегодня я недоволен тем, что проиграл, но я должен похвалить себя за эти две недели. Это было потрясающе. До этого турнира мой лучший результат на «Большом шлеме» — четвертый раунд. У меня были некоторые физические проблемы. Порой я не играл так хорошо, как хотел. Но мне удалось дойти до финала. Мне удалось дать бой одному из лучших теннисистов в истории. Так что мне стоит похвалить себя. Надеюсь, я теперь во многом прибавлю. Но мне нужно продолжать двигаться, становиться лучше.
— Не думаю, что это русский стиль, потому что в большей степени он проявлялся, когда я играл по юниорам. Речь про теннис, не про жизнь. Часто было тяжело, и я не падал, такого не было, но сдавался. Это было
— Единственное, о чем думал в тот момент, как взять следующий розыгрыш, выиграть гейм. Я не слишком много думал. Окей, я из России, я в США, публика скандирует мое имя, что я должен делать? Нет такого. Как уже сказал, это удовольствие быть здесь. Зрители иногда скандировали мое имя, иногда — Рафы. Думаю, все просто потому, что арена очень большая, на ней было много людей, которые поддерживали нас обоих, и все постоянно менялось. Не думаю, что одни и те же люди заряжали два разных имени от розыгрыша к розыгрышу. И должен сказать, это была лучшая атмосфера на матче за всю мою жизнь.
— Всего уже не помню. Я поздравил его. Он сказал, что поздравляет меня с прекрасным турниром и что я — потрясающий игрок. Я
— Конечно, у тебя может быть страх, но это чаще бывает в плохие моменты — как у меня в этом году, когда проиграл четыре или пять матчей подряд. Тогда ты выходишь на корт с боязнью. Ты начинаешь думать, что проиграешь снова, дергаешься, победишь ты все же или нет. После этого лета страха (проиграть) у меня не было. У меня есть все для того, чтобы побеждать. Думаю, потерять
Это был мой первый финал «Большого шлема». Я играю в теннис 17 лет, у меня были большие матчи, но не такие значимые, как этот. Я был готов к этому моменту — выйти и постараться выиграть. И речь не о собранности, страхе или потери концентрации в пятом сете, речь о борьбе двух теннисистов. Всегда говорю, что теннис — сложный вид спорта, потому что тут есть только ты и твой оппонент. У тебя нет команды, которая тебе поможет. У тебя никого нет. Так что все в точности так: два игрока бьются друг против друга. Он (Надаль) был лучше меня сегодня. Я должен это признать. И мне не о чем жалеть.
— Это был невероятный финал. Казалось, что я более или менее контролирую матч, но в первую очередь стоит сказать о Данииле. То, как он выступал этим летом, это одно из лучших, что я видел в теннисе. Сегодня все увидели, почему он четвертая ракетка мира. Ему всего 23, а он уже в топ-4. Так что мои поздравления. То, как он сражался и изменил ход матча, просто невероятно. (Обращается к Медведеву.) Отличная работа — твоя и твоей команды. Уверен, тебя ждет хорошее будущее и у тебя еще будет не один шанс выиграть здесь. Так что — всего самого хорошего тебе. Это был один из самых эмоциональных вечеров в моей теннисной карьере. Этот вечер, поддержка, все вы, ребята, были просто бесподобны. Обычно такое говорю в конце, но сейчас скажу сразу: всем спасибо, на арене была невероятная энергия, и играть на этом великолепном, наверное, самом невероятном стадионе в мире при такой публике — это
— Последние три часа матча были очень, очень интенсивными. Очень непростыми — как ментально, так и физически. И да, видео на табло в конце, всегда невероятная публика, все это делает этот момент особенным. Незабываемым. Даниил тоже создал этот момент. То, как он боролся, как он играл, это чемпионский путь. Очень хорошая работа. Я на самом деле считаю, что у него вперед будет много возможностей (взять титул).
Бывают особенные матчи, но вот такая игра в финале турнира «Большого шлема» делает его еще более особенным. То, что концовка игры стала очень драматичной, делает этот день незабываемым, частью моей истории в теннисе. Я просто очень рад. Сегодня эта победа значит для меня все. Очень доволен тем, как мне удалось противостоять и справляться со всеми сложными моментами. Обычно стараюсь контролировать эмоции, сегодня в конце сдержать их было просто невозможно.
— Ему 23 года. 23. Для его возраста он выглядит очень впечатляюще. У него впереди большое, большое будущее. Я на самом деле в это верю. Конечно же, он в состоянии выиграть «Большой шлем», причем не один. Давайте посмотрим. В этой жизни невозможно предсказать будущее. Но его карьера выглядит очень, очень перспективной.
— Мы все стареем (улыбается). С
— Мне же