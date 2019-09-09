Медведев — о невероятном финале, Надале, страхе и лучшем лете

В почти пятичасовом матче россиянин ушел с 0−2 и вернулся в игру в пятом сете, но все же уступил испанцу — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

33-летний Надаль выиграл 19-й «мейджор», четыре из них — в Нью-Йорке. Когда после игры на табло запустили ролик с отсчетом его побед на «Большом шлеме», испанец не сдержал эмоции, на его глазах появились слезы — и он закрыл лицо руками.

23-летний Медведев остановился в шаге от первого титула на турнире «Большого шлема». Россиянин после финального марафона старался держаться бодрым — и много шутил. К удовольствию публики, для которой он прошел путь от злодея до теннисиста, за которого хочется болеть.

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Медведев — о матче и величии Надаля (в интервью на корте)

— В первую очередь поздравляю Рафу: 19-й титул на «Большом шлеме» — это что-то невероятное, непостижимое. Поздравления ему и команде. Вы, ребята, делаете потрясающую работу. И то, как ты играешь, — невероятно тяжело тебе противостоять. Смотрел на табло, где показывали его титулы — 1-й, 2-й, 19-й. И вот как бы подумал: а если бы я выиграл, что бы они показывали тогда? (Смеется и срывает овацию стадиона.) (Обращается к Надалю после паузы.) То, что ты сделал для тенниса, это невероятно. Думаю, сотни миллионы детей смотрят на тебя и хотят заниматься теннисом. Это просто невероятно для нашей игры. Так что спасибо тебе и еще раз — поздравления.

Медведев — о том, как перевернул игру с 0−2 (в интервью на корте)

— Если честно, уже прикидывал, что скажу после матча в своей речи, ведь это должно было случиться очень скоро, минут через 20. Проиграть первый финал в трех сетах, стараться и сражаться, но… И я подумал: хорошо, нужно бороться в каждом розыгрыше за каждый мяч — и посмотрим, как пойдет. Игра вышла долгой, но, к сожалению, закончилась не в мою пользу.

Медведев — о публике в Нью-Йорке (в интервью на корте)

— О вас бы хотел сказать, ребята. Знаю, по ходу турнира я общался с вами не лучшим образом, но теперь скажу это по-хорошему. Из-за вашей энергии я здесь, в финале. (Смеется и срывает овацию.) Сегодняшний вечер навсегда останется в моей памяти. Я играл на самом большом корте в мире тенниса. Да, пусть уже готовился к финальной речи, вы, ребята, гнали меня вперед и заставляли бороться, потому что вы хотели еще смотреть теннис. И из-за вас, ребята, я сражался как проклятый.

Как уже сказал, атмосфера здесь просто электрическая. Публика гудела в мой адрес, была причина. Но вы видели, что я тоже изменился, ведь я тоже человек, могу ошибаться. Спасибо всем большое от самого сердца. И последнее — но не по важности. Благодарю также мою команду. Всех, кто был в моей ложе эти две недели. Многое изменилось в этом году, включая этот финал. Без этих людей это было бы невозможно. Просто хочу сказать спасибо всем моим болельщикам за поддержку в эти недели. Вы давали мне невероятную энергию. Спасибо моей семье, родителям, которые привели меня в теннис. И наверняка я всегда забываю кого-то упомянуть в речи, но, будьте уверены, я всегда думаю о вас, ребята.

Медведев — о том, каким он запомнит этот вечер (на пресс-конференции):

— Я определенно запомню этот вечер. Уверен, даже если говорить о Рафе с его 19 «Большими шлемами», то он помнит свой первый финал, пусть даже он его выиграл, а я проиграл. Знаете, это был потрясающий матч. Это невероятная история. Все лето — потрясающее для меня. И я запомню каждый его момент. У меня хорошая память, если речь о теннисе. И я обязательно буду помнить это, даже когда мне будет 70.

Медведев — о том, как он вырос за две недели (на пресс-конференции):

— Стоит говорить про все лето. Вы имеете в виду только US Open? Что ж, это потрясающий опыт. Моя жена (Дарья) всегда говорит мне, что мне порой стоит быть довольным собой, потому что я нам самом деле очень самокритичен. Например, сегодня я недоволен тем, что проиграл, но я должен похвалить себя за эти две недели. Это было потрясающе. До этого турнира мой лучший результат на «Большом шлеме» — четвертый раунд. У меня были некоторые физические проблемы. Порой я не играл так хорошо, как хотел. Но мне удалось дойти до финала. Мне удалось дать бой одному из лучших теннисистов в истории. Так что мне стоит похвалить себя. Надеюсь, я теперь во многом прибавлю. Но мне нужно продолжать двигаться, становиться лучше.

Медведев — о русском характере и стиле игры, а также об умении прибавлять в сложный момент (на пресс-конференции):

— Не думаю, что это русский стиль, потому что в большей степени он проявлялся, когда я играл по юниорам. Речь про теннис, не про жизнь. Часто было тяжело, и я не падал, такого не было, но сдавался. Это было как-то так: что ж, это слишком тяжело для меня. Но я изменился, особенно в Туре, вот здесь все стало иначе в сравнении с тем, как было ранее. Ты меняешь себя каждый день. Перед матчем я сказал, что знаю: я играю в финале US Open, буду бороться за каждый мяч, не важно, какой счет — пусть даже 6:0, 6:0, 5:0 и 40:0. В любом случае просто буду стараться выиграть еще одно очко, чтобы потом сказать: окей, я сделал все, что мог. И сейчас могу сказать: я сделал все, что мог, сегодня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2MIeMSp6ye/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2MIeMSp6ye/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2MIeMSp6ye/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">New York....I ❤️ you!!!! Congrats to @rafaelnadal he is an amazing champion. For me...these two weeks have been crazy, exciting, and humbling! But I love your energy and can’t wait to be back next year! @usopen // Нью - Йорк .... ❤️!!! Поздравляю Рафу с победой , он невероятный спортсмен и чемпион. Для меня эти две недели были самыми эмоциональными за всю мою жизнь! Но спасибо за энергию, которую вы мне дали. До следующего года! @usopen</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/medwed33/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Medvedev Daniil</a> (@medwed33) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-09T11:56:27+00:00">9 Сен 2019 в 4:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев — о том, что думал при скандировании публикой его имени (на пресс-конференции).

— Единственное, о чем думал в тот момент, как взять следующий розыгрыш, выиграть гейм. Я не слишком много думал. Окей, я из России, я в США, публика скандирует мое имя, что я должен делать? Нет такого. Как уже сказал, это удовольствие быть здесь. Зрители иногда скандировали мое имя, иногда — Рафы. Думаю, все просто потому, что арена очень большая, на ней было много людей, которые поддерживали нас обоих, и все постоянно менялось. Не думаю, что одни и те же люди заряжали два разных имени от розыгрыша к розыгрышу. И должен сказать, это была лучшая атмосфера на матче за всю мою жизнь.

Медведев — о том, о чем говорил с Рафой у сетки (на пресс-конференции):

— Всего уже не помню. Я поздравил его. Он сказал, что поздравляет меня с прекрасным турниром и что я — потрясающий игрок. Я вообще-то тоже сказал, что он потрясающий игрок (улыбается). Потом сказал, что в их большой тройке (Надаль, Федерер, Джокович) потрясающая конкуренция. Кроме того, я пожелал ему удачи в этой борьбе. У них, правда, невероятная борьба. За этим очень интересно следить.

Медведев — о боязни проиграть в теннисе (на пресс-конференции):

— Конечно, у тебя может быть страх, но это чаще бывает в плохие моменты — как у меня в этом году, когда проиграл четыре или пять матчей подряд. Тогда ты выходишь на корт с боязнью. Ты начинаешь думать, что проиграешь снова, дергаешься, победишь ты все же или нет. После этого лета страха (проиграть) у меня не было. У меня есть все для того, чтобы побеждать. Думаю, потерять что-то в этом финале мог только Рафа. Я вышел на корт и выложился полностью. Я горжусь собой.

Это был мой первый финал «Большого шлема». Я играю в теннис 17 лет, у меня были большие матчи, но не такие значимые, как этот. Я был готов к этому моменту — выйти и постараться выиграть. И речь не о собранности, страхе или потери концентрации в пятом сете, речь о борьбе двух теннисистов. Всегда говорю, что теннис — сложный вид спорта, потому что тут есть только ты и твой оппонент. У тебя нет команды, которая тебе поможет. У тебя никого нет. Так что все в точности так: два игрока бьются друг против друга. Он (Надаль) был лучше меня сегодня. Я должен это признать. И мне не о чем жалеть.

Надаль — о Медведеве (в интервью на корте)

— Это был невероятный финал. Казалось, что я более или менее контролирую матч, но в первую очередь стоит сказать о Данииле. То, как он выступал этим летом, это одно из лучших, что я видел в теннисе. Сегодня все увидели, почему он четвертая ракетка мира. Ему всего 23, а он уже в топ-4. Так что мои поздравления. То, как он сражался и изменил ход матча, просто невероятно. (Обращается к Медведеву.) Отличная работа — твоя и твоей команды. Уверен, тебя ждет хорошее будущее и у тебя еще будет не один шанс выиграть здесь. Так что — всего самого хорошего тебе. Это был один из самых эмоциональных вечеров в моей теннисной карьере. Этот вечер, поддержка, все вы, ребята, были просто бесподобны. Обычно такое говорю в конце, но сейчас скажу сразу: всем спасибо, на арене была невероятная энергия, и играть на этом великолепном, наверное, самом невероятном стадионе в мире при такой публике — это что-то непередаваемое.

Надаль — о своих эмоциях и невероятном финале (на пресс-конференции):

— Последние три часа матча были очень, очень интенсивными. Очень непростыми — как ментально, так и физически. И да, видео на табло в конце, всегда невероятная публика, все это делает этот момент особенным. Незабываемым. Даниил тоже создал этот момент. То, как он боролся, как он играл, это чемпионский путь. Очень хорошая работа. Я на самом деле считаю, что у него вперед будет много возможностей (взять титул).

Бывают особенные матчи, но вот такая игра в финале турнира «Большого шлема» делает его еще более особенным. То, что концовка игры стала очень драматичной, делает этот день незабываемым, частью моей истории в теннисе. Я просто очень рад. Сегодня эта победа значит для меня все. Очень доволен тем, как мне удалось противостоять и справляться со всеми сложными моментами. Обычно стараюсь контролировать эмоции, сегодня в конце сдержать их было просто невозможно.

Надаль — о будущем тенниса с Медведевым (на пресс-конференции):

— Ему 23 года. 23. Для его возраста он выглядит очень впечатляюще. У него впереди большое, большое будущее. Я на самом деле в это верю. Конечно же, он в состоянии выиграть «Большой шлем», причем не один. Давайте посмотрим. В этой жизни невозможно предсказать будущее. Но его карьера выглядит очень, очень перспективной.

Надаль — о видеоролике с отсчетом своих «Больших шлемов» (на пресс-конференции):

— Мы все стареем (улыбается). С какой-то точки зрения это хорошо — увидеть все то, что я прошел. И быть в состоянии все еще оставаться здесь — это нечто особенное для меня. Я прошел через разные сложные моменты, особенно со здоровьем. Когда есть физические проблемы, то и ментально справляться намного сложнее. Испытал сильные эмоции, когда увидел все свои достижения, все этим моменты всплыли в моей памяти. Да, я старался сдержаться, но в этом случае это было невозможно сделать.

Надаль — об опыте затяжных матчей (на пресс-конференции):