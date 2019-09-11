Надаль назвал трех россиян в числе перспективных игроков нового поколения

Напомним, в финале US Open-2019 Надаль обыграл 5-ю ракетку турнира россиянина Даниила Медведева. Игра продолжалась 4 часа 51 минуту и завершилась в пяти сетах — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

«Не знаю, был ли финал моим лучшим матчем. Я его еще не смотрел, поэтому мне сложно это комментировать. Во время игры ты не обращаешь внимание на нюансы, ты просто борешься с нервами и стараешься добиться нужного уровня игры. Конечно, эту игру и тот уровень эмоций я уже не забуду.

Смена поколений в теннисе? Об этом говорят уже много лет, но ее все не происходит. Возможно, она идет чуть медленнее, чем люди ожидают. Сейчас остается множество игроков моего поколения, которые продолжают играть на высоком уровне. Кто-то уже закончил, кто-то играет, но не может держаться в топе рейтинга.

Победители турниров Большого шлема все еще сохраняют свои позиции, плюс появилось много новых классных игроков — Медведев, Зверев, Хачанов, Рублев, Берреттини, Шаповалов. Некоторые из них уже вошли в топ-10. Конечно, с годами их будет все больше в списках лучших, — цитирует Надаля AS.