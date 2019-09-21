У Медведева пятый финал подряд! Он просто герой

Источник: AP 2019

Он обыграл Егора Герасимова (7:5, 7:5) и вышел в финал St. Petersburg Open.

St. Petersburg Open. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 7:5, 7:5

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6, 6:1.

Как же давно российские любители тенниса не испытывали столько позитивных эмоций от выступлений российских теннисистов-мужчин. Даниил Медведев с кажущейся легкостью поставил их производство на поток еще летом и осенью не думает останавливаться. 23-летний теннисист вышел в финал на пятом турнире из пяти, в которых принимал участие с конца июля. Он брал титул на «Мастерсе» и боролся за главный приз на «Большом шлеме», но именно питерский финал для Медведева — особенный. Потому что дома.

— Я мог бы сказать, что устал после Америки, и у меня все болит, но Санкт-Петербург — один из моих любимых турниров, и я нисколько не жалею, что приехал сюда, — говорит Даниил.

Мало ему было двух подряд матчей с соотечественниками — Евгением Донским и Андреем Рублевым, так еще и в соперники по полуфиналу достался человек «из не такой далекой страны», как выразился сам Медведев, и хороший друг. Скромный белорус Егор Герасимов проводит лучший пока турнир в своей карьере. Накануне он обыграл полуфиналиста US Open Маттео Берреттини и гарантировал себе первое в карьере попадание в первую сотню. «Егор очень добрый, крутой парень, — охарактеризовал соперника сам Даниил. — Мы, можно сказать, дружим, и я всегда недоумевал, почему он не стоит в рейтинге в топ-50?».

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Равная игра

Игру в субботу Герасимов действительно показывал достойную. Удивительно, что оба теннисиста завершили матч с почти одинаковой статистикой подачи — по 65 процентов попадания первой, 76 и 77 (в пользу белоруса) процентов очков, выигранных на первом мяче, по шесть эйсов. Только двойных Медведев сделал аж пять, все во втором сете — торопился, хотел поскорее выиграть.

Накануне россиянин выражал опасения, что матч футбольного «Зенита» против «Рубина», который начался по соседству по ходу его полуфинального поединка, отвлечет питерских любителей спорта, но это было напрасно: трибуны «Сибур-Арены» были заполнены почти полностью. И отчаянно болели за финалиста US Open. В такой атмосфере проигрывать Медведеву, конечно, совсем не хотелось.

В начале первого сета держать свою подачу Медведеву было, может, даже сложнее, чем Герасимову. Но в концовке белорус наошибался, а россиянин оказался надежнее. Видимо, и тут, как и накануне, выручила накопленная уверенность. Брейк в 11-м гейме помог Даниилу завершить партию в свою пользу.

В середине второго сета теннисисты обменялись брейками, а первый «сеяный», когда проиграл подачу, грубо швырнул ракетку в корт. Герасимов с трудом удержал свой гейм, чтобы сделать счет 5:4, но следующие три, а вместе с ними сет и матч, остались за россиянином. Соперники очень тепло поблагодарили друг друга у сетки, а потом Медведев сорвал овации трибун.

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Неудобный соперник

— Прежде всего, хочу сказать, что это мой первый финал в России, и я очень этому рад. Спасибо вам большое за поддержку! — сказал Медведев сразу после матча.

За титул Даниил предстоит побороться с соперником, которого он сам накануне назвал неудобным — Борне Чоричу россиянин проиграл три матча из четырех.

— Впервые буду играть против него в роли фаворита, — сказал Медведев. — Думаю, будет интересный матч.

22-летний хорват приехал в Санкт-Петербург после трудного и наполненного травмами лета, и сам не ожидал от себя ничего фантастического. Но на российском турнире он проявил бойцовский характер — в трех матчах из трех спасался после проигранного первого сета. В субботу питерская публика была за него. А в воскресенье, кажется, будет жарко.