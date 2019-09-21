У Медведева пятый финал подряд! Он просто герой
Финалист US Open Даниил Медведев продолжает побеждать и в России.
Финалист US Open Даниил Медведев продолжает побеждать и в России.
Он обыграл Егора Герасимова (7:5, 7:5) и вышел в финал St. Petersburg Open.
St. Petersburg Open. Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 7:5, 7:5
Борна Чорич (Хорватия, 4) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6, 6:1.
Как же давно российские любители тенниса не испытывали столько позитивных эмоций от выступлений российских
— Я мог бы сказать, что устал после Америки, и у меня все болит, но
Мало ему было двух подряд матчей с соотечественниками — Евгением Донским и Андреем Рублевым, так еще и в соперники по полуфиналу достался человек «из не такой далекой страны», как выразился сам Медведев, и хороший друг. Скромный белорус Егор Герасимов проводит лучший пока турнир в своей карьере. Накануне он обыграл полуфиналиста US Open Маттео Берреттини и гарантировал себе первое в карьере попадание в первую сотню. «Егор очень добрый, крутой парень, — охарактеризовал соперника сам Даниил. — Мы, можно сказать, дружим, и я всегда недоумевал, почему он не стоит в рейтинге в топ-50?».
Игру в субботу Герасимов действительно показывал достойную. Удивительно, что оба теннисиста завершили матч с почти одинаковой статистикой подачи — по 65 процентов попадания первой, 76 и 77 (в пользу белоруса) процентов очков, выигранных на первом мяче, по шесть эйсов. Только двойных Медведев сделал аж пять, все во втором сете — торопился, хотел поскорее выиграть.
Накануне россиянин выражал опасения, что матч футбольного «Зенита» против «Рубина», который начался по соседству по ходу его полуфинального поединка, отвлечет питерских любителей спорта, но это было напрасно: трибуны «Сибур-Арены» были заполнены почти полностью. И отчаянно болели за финалиста US Open. В такой атмосфере проигрывать Медведеву, конечно, совсем не хотелось.
В середине второго сета теннисисты обменялись брейками, а первый «сеяный», когда проиграл подачу, грубо швырнул ракетку в корт. Герасимов с трудом удержал свой гейм, чтобы сделать счет 5:4, но следующие три, а вместе с ними сет и матч, остались за россиянином. Соперники очень тепло поблагодарили друг друга у сетки, а потом Медведев сорвал овации трибун.
— Прежде всего, хочу сказать, что это мой первый финал в России, и я очень этому рад. Спасибо вам большое за поддержку! — сказал Медведев сразу после матча.
За титул Даниил предстоит побороться с соперником, которого он сам накануне назвал неудобным — Борне Чоричу россиянин проиграл три матча из четырех.
— Впервые буду играть против него в роли фаворита, — сказал Медведев. — Думаю, будет интересный матч.
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Мария Никулашкина