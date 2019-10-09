Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 21-летнего россиянина. Теннисисты встречались впервые. В следующем круге Рублев сыграет с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в ¼ финала Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 33-е место, Миллман — 58-е.