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12:50 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Шанхае

ТАСС, 9 октября. Россиянин Андрей Рублев победил австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 21-летнего россиянина. Теннисисты встречались впервые. В следующем круге Рублев сыграет с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Рублев один раз побеждал на турнирах серии ATP, лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в ¼ финала Открытого чемпионата США в 2017 году. В рейтинге ATP Рублев занимает 33-е место, Миллман — 58-е.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд турнира составляет $8,322 млн. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист — $696 тыс. и 600 очков. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, в 2009 году победу одержал россиянин Николай Давыденко.

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