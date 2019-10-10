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9 октября, источник: Спорт РИА Новости

Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры, но кто знает, что будет дальше

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пятикратная победительница турниров Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что приблизилась к финишу своей профессиональной карьеры, но все еще чувствует силы, чтобы продолжать играть.

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На прошлой неделе 32-летняя россиянка снялась с турнира в австрийском Линце из-за проблем с плечом. Во вторник Шарапова прилетела в Линц, где провела автограф-сессию и ответила на вопросы журналистов.

«Я давно не была здесь. У меня очень приятные воспоминания об этом месте. В 2006 году победа в Линце стала идеальным завершением отличного года. С тех пор многое произошло. Теперь я снова здесь, даже несмотря на то, что не смогу сыграть. Но я очень рада приехать сюда, провести спонсорские встречи и, конечно же, пообщаться с фанатами», — сказала Шарапова, слова которой приводит сайт турнира.

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В последний раз Шарапова выходила на корт в конце августа на Открытом чемпионате США, где в матче первого круга проиграла американке Серене Уильямс.

«Главная цель — выздороветь и быть готовой к 2020 году. Я делаю все, чтобы быстрее поправиться, но для этого нужно время. Стараюсь не оказывать на себя давления. Огонь во мне все еще горит, и я знаю, что нужно, чтобы преуспеть и в будущем. Когда я выиграла здесь, в Линце, я не думала, что буду продолжать играть сегодня. Я хочу дать себе и своему телу как можно больше шансов сыграть. Я люблю этот вид спорта, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я значительно приблизилась к финишу своей карьеры, но кто знает, что будет дальше», — добавила теннисистка.

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